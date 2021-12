W zeszłym tygodniu astronomowie przewidywali, że dwie gwiazdy w odległej galaktyce zderzą się, połączą, a następnie eksplodują w fantastycznym rubinowym pokazie świetlnym, który będzie widoczny z Ziemi. Astronom Larry Molnar, który od 2013 roku bada gwiazdy w układzie KIC 9832227, podkreślił, że to wydarzenie na niebie nastąpi w ciągu najbliższych pięciu lat.





Proroctwo na 2022 rok. Rabin przepowiada nadejście Mesjasza!

Odniósł się do tego rabin Josef Berger z Grobowca Króla Dawida na Górze Syjon. Powiedział on, że narodziny nowej gwiazdy w 2022 roku to wyjątkowe niebiańskie wydarzenie, które zwiastuje nadejście zbawiciela, na którego czekają żydzi.

Reklama

Izarelski rabin powołuje się przy tym na starożytne proroctwo, które według niego jest dowodem na nadejście wyczekiwanego przez żydów Mesjasza. Argument znajduje się w biblijnej Księdze Liczb:



"Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta".

Rabin Berger wyjaśnił też, że Zohar - czyli żydowska mistyczna księga powstała w XIII wieku, która jest komentarzem do Tory, Pieśni nad Pieśniami oraz Księgi Rut - wyraźnie stwierdza, że procesowi mesjańskiemu będzie towarzyszyć pojawienie się kilku gwiazd.



"Zohar zagłębia się w szczegóły, opisując, ile gwiazd i jakie one będą miały kolor"

- wyjaśnia rabin.

Proroctwo na 2022 rok. Wszystko przez zderzenie gwiazd

Przewidywane przez astronomów zderzenie dwóch gwiazd pojawi się w konstelacji Łabędzia, dodając gwiazdę do układu gwiazd Krzyża Północy. Katastrofa ma być tak gwałtowna, że obserwatorzy gwiazd nie będą potrzebować teleskopu, aby go dostrzec w całej Wielkiej Brytanii, a dwie gwiazdy będą świecić 100 000 razy jaśniej niż normalnie.

Potwierdza to Larry Molnar, którego hipoteza, przedstawiona w trzyletnim projekcie badawczym, "postępuje od teorii do rzeczywistości", ponieważ gwiazdy - które krążą wokół siebie - wydają się zbliżać do siebie.

Przeczytaj też:



Przepowiednie królowej Saby zaczynają się spełniać? Co nas czeka?



Obecne ocieplenie klimatu jest najszybsze i największe w ciągu 24 tysięcy lat



Sławomir Orzechowski po operacji! Czekał aż 20 lat



* * *



Zobacz więcej: