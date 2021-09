Przerażająca wizja Jackowskiego! Jasnowidz przewiduje armagedon

Krzysztof Jackowski to najsłynniejszy polski jasnowidz, znany z tego, że od wielu lat pomaga w poszukiwaniu osób zaginionych i co jakiś czas dzieli się wizjami dotyczącymi naszego kraju i świata. Tym razem poproszono go o przewidzenie pogody na najbliższe, jesienne już tygodnie. Takiej wizji nikt się nie spodziewał!

Przerażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego! Czeka nas armagedon?!

W najnowszej rozmowie z "Super Expressem" Jackowski podzielił się swoją wizją i wyjawił, co czeka Polaków w najbliższych tygodniach. Nie wygląda to najlepiej...





Według Krzysztofa Jackowskiego w najbliższych dniach cieszyć będziemy się iście letnią pogodą. Słońce będzie nas rozpieszczać, a temperatury sięgać będą nawet 28 stopni. Najbliższy weekend również zapowiada się spektakularnie - mimo, że już od kilku dni wieczory i noce są chłodne, to zarówno w sobotę jak i w niedzielę z powodzeniem zaplanować możemy plażowanie. Jasnowidz ma jednak dla nas również złe wiadomości!

Krzysztof Jackowski już dziś ostrzega Polaków przed tym, co wydarzy się w ostatnich dniach września lub na początku października. Czekać nas wtedy może prawdziwy armegedon i warto przygotować się do niego już dziś.



Według polskiego jasnowidza ostatnie dni września nie będą typową "polską, złotą jesienią". Jackowski przewiduje bowiem niespotykane, bardzo poważne ochłodzenie, które naukowcy z pewnością nazwaliby pogodową anomalią. Ostatnie dni września mogą bowiem przywitać nas nawet śniegiem, a przecież poprzednie lata przyzwyczaiły nas już do długich, słonecznych jesiennych dni.

Jackowski uspokaja jednak, że ten chłodny epizod będzie stosunkowo krótki, lecz mimo to musimy się przygotować na długą, ostrą zimę. Jak myślicie, ta przepowiednia ma szansę się spełnić?





