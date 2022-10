Przewiduje losy świata. Znów przemówił z wizją! Chodzi o 2023 rok

Na światowej scenie jasnowidzów, mediów i wizjonerów Bashar zajmuje bardzo szczególne i oryginalne miejsce. Jest to bowiem, pochodzący z przyszłości, wielowymiarowy przedstawiciel obcej, wysokorozwiniętej, cywilizacji pozaziemskiej, który z ziemianami kontaktuje się za pośrednictwem Darryla Anki - medium mieszkającego w Stanach Zjednoczonych.

Anka, z zawodu twórca filmowych efektów specjalnych, twierdzi, że po raz pierwszy Bashar skomunikował się z nim metodą chanellingu, czyli pewnego rodzaju kosmicznej telepatii, w 1983 roku. To przedstawiciel rasy Essassani, która ponad wszystko ceni sobie dobro, harmonię, pokój oraz równość i braterstwo wszystkich ras inteligentnych w kosmosie.

Przepowiednie z kosmosu z lat poprzednich

W minionych latach Bashar zapowiadał, że ludzkość odkryje nowe, niesamowicie potężne źródło energii, którą zacznie produkować na wielką skalę. Nie można powiedzieć, aby ta przepowiednia już się spełniła. Co prawda prace nad chińskim i europejskim reaktorami fuzji jądrowej posuwają się powoli, acz nieprzerwanie do przodu, z całą pewnością jeszcze daleko nam do produkcji energii na skalę przemysłową. Poza fuzją jądrową, póki co brak kandydatów na nowe, przełomowe źródło prądu.

Bashar zapowiadał również wzmożone akty terroryzmu w latach 2017-2018 na całym świecie. Takiego zjawiska również nie zanotowano. Niemniej nie można pominąć jego zapowiedzi ujawnienia nowych dokumentów dotyczących cywilizacji pozaziemskich. Rzeczywiście w maju 2022 roku Kongres Stanów Zjednoczonych opublikował nowe nagrania dokumentujące niezidentyfikowane obiekty na niebie. Tym samym wrócił oficjalnie do tematu UFO po raz pierwszy od 50 lat.

Co Bashar zapowiada na 2023 rok?

Przyszły rok będzie okrągłym jubileuszem "znajomości" pozaziemskiej istoty i Darryla Anki. Tym samym zostanie zamknięty 40-letni cykl przekazywania na Ziemię informacji z odległych zakątków kosmosu. Bashar zapowiada, że po jego zakończeniu na naszej planecie rozpocznie się Nowy Złoty Wiek. Tym samym Ziemianie w końcu sami skontaktują się z wieloma cywilizacjami - a wedle Bashara jest ich 147 i każda z nich uważnie obserwuje rozwój sytuacji na naszej planecie.

Wygląda więc na to, że powinniśmy zacząć "nakrywać do stołu" przed rychłym spotkaniem z kosmitami. Byłoby miło, gdyby pomogli nam rozwiązać przynajmniej kilka tegorocznych światowych problemów.

