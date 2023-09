Nadciąga antycyklon Rosi

Życie i styl Jaka pogoda na Wszystkich Świętych w Polsce? Amerykańscy synoptycy podali prognozy Tegoroczny wrzesień według synoptyków ma być najcieplejszym w historii pomiarów. Wszystko wskazuje na to, że rekordy temperatur rzeczywiście zostaną pobite. Miesiąc ten odznacza się zmianami pogody, ale zdecydowanie towarzyszy nam letnia niż jesienna aura. Jak się okazuje, na koniec lata nie ma jeszcze co liczyć.

W pogodzie namieszał wyż Rosi, który obejmuje obszar od Rosji aż po Francję. Z jednej strony widać napływ chłodu polarnego, a z drugiej będzie można odczuć strumień nagrzanego powietrza. Rosi ma połączyć siły z innym europejskim antycyklonem, tworząc wał wyżowy. Końcówka września zapowiada się więc upalnie.

Zdjęcie Ochłodzenie przyjdzie dopiero w weekend 29.09-01.10 / 123RF/PICSEL

Jaka pogoda na następne dni?

Miniony weekend 22-24 września wiązał się z typową jesienną aurą. W Polsce pojawiło się zachmurzenie, intensywne opady deszczu, a także lokalnie burze. Następne dni będą jednak nieco inne.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek termometry pokażą maksymalnie od 19 do 23 st. C., ale już we wtorek powróci lato. Będzie ciepło i pogodnie. Temperatura maksymalna od 23 do 27 st. C. Podobnie będzie w środę oraz czwartek, ale nieco chłodniejszej aury trzeba się spodziewać na wybrzeżu i w rejonach podgórskich.

Ochłodzenie przyjdzie dopiero w weekend. Już w piątek pojawi się spore zachmurzenie i pojawią się opady deszczu. Na Pomorzu nie więcej niż 20 st. C., ale w pozostałej części Polski 22-25 st. C.

Sobota i niedziela nie będzie już sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. W całym kraju da się odczuć napływ chłodnego powietrza, a termometry pokażą od 16 do 20 st. C. W sobotę można się spodziewać przelotnych opadów deszczu.

