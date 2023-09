Spis treści: 01 Wypoczniesz tam w słoncu i bez tłumów

02 Państwo, a nawet dwa, w których nie brakuje słońca

03 Królowa tych wakacji. Bez tłumów w październiku

04 Temperatura powyżej 26 stopni. Czego chcieć więcej?

Wypoczniesz tam w słoncu i bez tłumów

Egipt to świetny kierunek na spędzenie wakacji w październiku. Temperatura może sięgać nawet 30°C w dzień. Polecanymi kierunkami przez biura podróży są Marsa Alam, Sharm el-Sheik lub Hurghada. Jako że sezon turystyczny trwa tam przez cały rok, to nie będzie tam żadnych ograniczeń związanych z wycieczkami. W ofertach turystycznych nie brakuje ciekawych propozycji, nawet tych korzystnych cenowo. Niektóre oferty last minute zaczynają się nawet od 1700 zł za osobę na tydzień czasu w pakiecie all inclusive.

Zdjęcie Marsa Alam / Getty Images

Państwo, a nawet dwa, w których nie brakuje słońca

Ciekawym wyborem na podróż jest Cypr, który należy do dwóch państwa: Republiki Cypryjskiej oraz Cypru Północnego. Miejsce to warto odwiedzić przede wszystkim ze względu na ciekawą i długą historię. Jednak to nie tylko kraj dla głodnych wiedzy, ale również dla osób, które chciałyby wypocząć w październiku. W tym czasie na Cyprze średnia temperatura to 27-28°C - według najlepszapogoda.com. Biura podróży oferują wycieczkę na 7 dni ze śniadaniem i obiadokolacją już od 2 tys. zł za osobę. Chcąc wykupić wakacje all inclusive, należy się przygotować na wydatek przynajmniej 2600 zł za osobę.

Zdjęcie Pafos, Cypr / Getty Images

Królowa tych wakacji. Bez tłumów w październiku

Najpopularniejszym kierunkiem tego roku, według największych biur podróży jest Turcja, która również jest chętnie odwiedzana w październiku. To idealny okres na zwiedzenie bez tłumów turystów, których nie brakuje w szczytowych sezonach. Średnia temperatura w Turcji w tym czasie to 19-27°C według najlepszapogoda.com. Pośrednicy turystyczni tacy jak wakacje.pl, oferują wycieczki za nawet 1438 zł za osobę na 7 dni w pakiecie all inclusive. Najchętniej wybieranymi kierunkami są: Alanya, Beldibi i Kemer.

Zdjęcie Alanya / Getty Images

Temperatura powyżej 26 stopni. Czego chcieć więcej?

Na sprzyjającą pogodę można również trafić w Hiszpanii i na Wyspach Kanaryjskich. Średnia temperatura w Hiszpanii kontynentalnej to 17-26°C, a na wyspach od 26°C wzwyż. W październiku warto odwiedzić takie miasta jak Costa del Sol, Madryt, Sitges, Kanrabria lub Huelva. Ciekawym pomysłem będzie wybranie się na Fuertaventurę, Gran Canarię lub Teneryfę. Wycieczki na stronach biur podróży zaczynają się od ok. 2450 zł za osobę na 7 dni w pakiecie all inclusive.

Zdjęcie Katedra w Madrycie / Getty Images

