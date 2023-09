Synoptycy już wiedzą, kiedy nadejdą pierwsze przymrozki. Podano konkretną datę

Ekstremalnie ciepły wrzesień 2023. Pogoda nieprędko się zmieni

W ubiegłych latach pierwsze jesienne przymrozki miały miejsce mniej więcej w połowie września. Obecnie zostało zaledwie 10 dni do początku października, a pogoda nadal przypomina bardziej lato, niż jesień. W tym roku doświadczamy ekstremalnie wysokich jak na wrzesień temperatur i wszystko wskazuje na to, że tegoroczny będzie najcieplejszym w historii. Temperatury w niektórych regionach kraju sięgają 30 stopni C, a operujące w dzień słońce sprawia, że również wieczory i noce są stosunkowo ciepłe. Póki co nie ma więc mowy o mrozie.

Zdjęcie W tym roku będziemy mogli doświadczyć wyjątkowej złotej, polskiej jesieni / 123RF/PICSEL

Kiedy możemy spodziewać się pierwszych przymrozków? Oto co ustalili synoptycy

Jak podają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje się, że cały wrzesień ma być słoneczny, jedynie w pojedyncze dni w miesiącu doświadczymy nieznacznego ochłodzenia z lokalnymi opadami i burzami. Średnia temperatur w tym miesiącu przekracza wieloletnie normy. Dla tych, którzy uwielbiają upały mamy dobrą wiadomość - letnia aura potrwa jeszcze przez kilka tygodni. Jak udało się ustalić ekspertom, pierwsze przymrozki mogą nadejść dopiero w drugiej połowie października - najwcześniej możemy się ich spodziewać w okolicach 16 dnia miesiąca.

Ponadto w ciągu najbliższych tygodni mimo, że pogoda w dzień będzie słoneczna, nocami słupki rtęci w całym kraju zaczną spadać do 5-10 st. C, a na Podhalu nawet do ok. 3 st. C. Synoptycy są zdania, że prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków znacznie wzrośnie po 15 października - wcześniej raczej nie powinny one wystąpić. Temperatury poniżej 0 st. C. nadejdą znacznie później, niż w ubiegłych latach.