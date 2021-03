Decydując się na psa, bierzemy na siebie ogromną odpowiedzialność. Mogłoby się zdawać, że nawet dzieci o tym wiedzą, ale okazuje się… że nie zawsze. Na wybiegach dla psów dzieją się dantejskie sceny - pogryzienia, bójki między właścicielami i przerażający brak odpowiedzialności.

Reklama

Zdjęcie Właściciel na wybiegu dla psów powinien potrafić zapanować nad swoim pupilem /123RF/PICSEL

Z założenia psie wybiegi mają być miejscem socjalizacji zwierząt, przestrzenią do wspólnej zabawy oraz jednym z punktów spacerowych. Czy rzeczywiście tak jest?

Reklama

W mediach często można natrafić na wiadomości o tragicznych finałach takich zabaw, gdzie jeden pies pogryzł drugiego na oczach spanikowanych właścicieli. Taka sytuacja miała miejsce latem 2020 roku na krakowskim osiedlu "Avia", gdzie znajduje się mały psi park.

Bulterier pogryzł tam o wiele mniejszego od siebie psa. Cała sytuacja została wówczas nagrana i opublikowana w sieci. Na filmie doskonale widać, że właściciel agresora, trzymającego mniejszego od siebie psa w szczękach, nie potrafił zapanować nad swoim pupilem.

Jedna z bywalczyń wybiegów dla psów zwraca uwagę na ważną rzecz dotyczącą psów, które uczestniczyły w całej sytuacji:



"Istotne jest, żeby nie winić psów za te zachowania, a jedynie ich właścicieli. Rasa nie ma tu nic do rzeczy, psy po prostu nie zostały poddane odpowiedniej socjalizacji we wcześniejszych latach życia i może nikt nie pochylił się wystarczająco nad ich wychowaniem..." - mówi Paula, która sama ma dużego psa, dlatego sporą uwagę przywiązuje do jego zachowania w kontaktach z innymi ludźmi i psami.





To jednak nie koniec całej sytuacji, na pogryzieniu się nie skończyło, bo mężczyzna rzucił się z pięściami na osobę nagrywającą całe zajście. Nagranie trafiło na policję, w efekcie czego 46-letni właściciel bulteriera dostał zarzuty kierowania gróźb karalnych i uszkodzenia ciała.

Pani Aleksandra (imię zmienione), która mieszka niedaleko tego wybiegu i zawodowo zajmuje się szkoleniem psów, zaznacza, że była świadkiem niejednokrotnie podobnych sytuacji właśnie w tym miejscu:

"Ten sam wybieg notorycznie przez te osoby jest używany jako teren do spotkań towarzyskich przy alkoholu. Osobiście, jeszcze przed zajściem z bulterierem, wzywałam tam policję dwukrotnie. Za pierwszym razem policja przyjechała, potem już olewali sprawę. Psy osób, które uczestniczyły w ‘spotkaniach sąsiedzkich’, były agresywne i decydowałam się wzywać policję dopiero, gdy dochodziło do pogryzień, a dochodziło notorycznie. Oczywiście za akcje z policją zaczęłam być szykanowana przez uczestników tychże spotkań....".