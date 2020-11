​Psychologowie radzą, by w tym roku ubrać choinkę znacznie wcześniej niż zwykle

Jeśli zazwyczaj dekorujesz świąteczne drzewko tuż przed Wigilią, to w tym roku zrób wyjątek i zrób to wcześniej. Jak przekonują specjaliści, będzie to doskonały sposób na przywołanie miłych wspomnień, a co za tym idzie złagodzenie stresu i niepokoju, które towarzyszą nam w dobie pandemii.

Ubieranie choinki należy do najchętniej kultywowanych w Polsce bożonarodzeniowych tradycji. Choć dawniej z dekorowaniem świątecznego drzewka czekano bezwzględnie aż do wigilijnego poranka, coraz więcej osób ze względów praktycznych decyduje się zrobić to wcześniej. Psychologowie twierdzą, że to słuszne posunięcie i proponują, by w tym roku choinkę ubrać nawet kilka tygodni przed świętami. Przywołując kojące wspomnienia z dzieciństwa, drzewko wprawi nas w dobry nastrój i pomoże uporać się z lękiem i smutkiem, które w dobie pandemii dokuczają wielu z nas.

"Ludzie tęsknią za szczęściem i radością bardziej niż kiedykolwiek. Ten rok był rokiem utraty bliskich, wolności, pracy. Nie dziwi zatem, że szukamy pocieszenia, a nawet uzdrowienia" - zaznacza w rozmowie z "Huffington Post" psycholożka Melissa Robinson-Brown. Eksperci podkreślają, że ubranie choinki na kilka tygodni przed świętami może przynieść nam wiele korzyści. Jest to szczególnie ważne dla osób, które ze względów zdrowotnych nie będą mogły spędzić Bożego Narodzenia z najbliższymi. Skojarzenia z miłymi wspomnieniami związanymi z celebracją świąt przyniesie im pocieszenie w tym trudnym czasie.

Jednym z najsilniejszych bodźców skorelowanych z pamięcią jest zapach. Warto więc zapalić aromatyczną świecę, która przypomni nam siedzenie przy stole z rodziną. A zamiast sztucznej choinki wybrać żywą, pachnącą lasem. "Jeśli możesz przekształcić swój salon w przytulną zimową oazę, da ci to poczucie kontroli, której zdecydowanie brakowało nam w 2020 roku. Zapach generuje silne skojarzenia, skutecznie poprawiając nastrój" - podkreśla psychoterapeutka Rebecca Leslie.

I dodaje, że święta nie każdemu kojarzą się pozytywnie. W ludziach, którzy mieli trudne dzieciństwo lub opłakują śmierć bliskiej osoby, świąteczne dekoracje mogą wzbudzić negatywne emocje. Ważne zatem, by kierować się intuicją. "Jeśli potrzebujesz ukojenia, a choinka kojarzy ci się z błogim rodzinnym czasem, ubierz ją wcześniej. Jeśli jednak wizja samotnych obchodów Bożego Narodzenia jest źródłem smutku, nie wahaj się całkowicie zrezygnować z dekorowania mieszkania. Rób to, co zwiększy twój psychiczny dobrostan" - radzi ekspertka.