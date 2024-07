Liść monstery: wielozadaniowość i entuzjazm

Jeśli wybrałaś pierwszego liścia, oznacza to, że jesteś osobą, która potrafi zajmować się wieloma sprawami jednocześnie. Organizacja jest twoją mocną stroną i trudno jest cię zaskoczyć jakimś zadaniem. Uwielbiasz podróże, a zwłaszcza w nieznane ci dotąd rejony. Chętnie poznajesz nowe kultury, miejsca i historie. Jesteś także duszą towarzystwa, która jest w stanie porozumieć się niemalże z każdym. Odtrącasz jednak od siebie osoby, które emanują negatywną energią. Nie lubisz otaczać się ludźmi, którzy sprawiają, że źle się czujesz. Z natury jesteś ugodowa, jednak gdy ktoś zajdzie ci za skórę, to potrafisz ustawić go do pionu. Nie warto z tobą zadzierać. Potrafisz cieszyć się życiem, jak nikt inny.

Czterolistna koniczyny: szczęście i optymizm

Wybrałaś drugi liść? To znak, że jesteś urodzoną szczęściarą. Wszystkie plany i cele spełniasz z łatwością. Nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Potrafisz przyciągać sukces myślami, dzięki czemu w życiu bardzo dobrze ci się wiedzie. Z natury jesteś optymistką i swoim ciepłem potrafisz zjednoczyć sobie ludzi. Może i nie masz dużego grona znajomych, jednak na twojej drodze towarzyszą ci zaufani ludzie. Stawiasz na jakość, a nie na ilość. Chętnie podejmujesz się nowych wyzwań, gdyż nie wiesz, czym jest porażka. To właśnie sukcesy napędzają cię do działania. Twoje życie na pewno nie jest nudne.

Liść sałaty: kreatywność i szaleństwo

Natomiast jeżeli wybrałaś trzeci liść, oznacza to, że jesteś osobą, która lubi myśleć poza schematami. Nie chodzisz w życiu na łatwiznę i nie powielasz pomysłów innych. Twoja kreatywność to twoja siła, a inni ci tego zazdroszczą. Twoja głowa jest zawsze przepełniona ciekawymi rozwiązaniami, co czyni cię znakomitym przyjacielem i pracownikiem. Stawiasz na rozwój indywidualny i zawodowy. Praca jest twoim drugim domem. Uwielbiasz czuć się doceniana i potrzebna. Cenisz sobie również życie prywatne i wszędzie jest cię pełno. Nikt nie wie, jak znajdujesz czas na to wszystko. W pogoni za sukcesem jesteś w stanie zrobić niemal wszystko. Nikt nie jest w stanie przewidzieć twojego następnego kroku.

Liść dębu: stanowczość i rozwaga

Jeśli wybrałaś czwarty liść, to znak, że jesteś osobą, która stawia w życiu na stabilizację. Nie lubisz szaleństwa, wolisz otaczać się tym, co już znasz. Twoje decyzje są przemyślane i rozsądne. Jesteś także osobą bardzo wiarygodną, więc twoi bliscy mają wobec ciebie ogromny szacunek. Zawsze mogą na ciebie liczyć i wiedzą, że nie rzucasz słów na wiatr. Ważna jest dla ciebie także rodzina. Nigdzie nie czujesz się tak komfortowo, jak w domu. Jesteś fundamentem dla swoich bliskich, wszystkie ważne kwestie pozostawiają ci, gdyż wiedzą, że podejmiesz rozważną decyzję. Jednak tobie jest z tym dobrze.

