"Pytanie na Śniadanie" w ogniu krytyki. Poszło o jedno zdanie

Czego wy uczycie w tej telewizji? Potem zdziwienie że w szkole się wyśmiewają przez wygląd czy ubranie. Co to za pytanie czy kobieta plus size może mieć przystojnego faceta? Co to znaczy? Mi się może podobać Makłowicz a tobie Pudzianowski. To są gusta. A kobieta plus size to żadne inwalidztwo.