Masz tę cyfrę na tablicy rejestracyjnej? Pech gwarantowany

Zwróć uwagę na swój numer telefonu. W numerologi ma ogromne znaczenie

Te znaki zodiaku grają z innymi w podejrzaną grę. Uwielbiają manipulować i wykorzystywać

Horoskop tarotowy na najbliższy tydzień. Sprawdź, co mówią karty

Przesądy związane z piątkiem trzynastego mają długą historię i wiążą się z różnymi kulturowymi i religijnymi wierzeniami. Niektórzy twierdzą, że piątek jako dzień pechowy może być związany z Biblią, gdzie to właśnie w piątek miało miejsce ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Z kolei liczba 13 była uważana za pechową ze względu na różnorodne kultury i wierzenia, na przykład starożytni Rzymianie uważali, że trzynastu gości na uczcie oznacza niepomyślność.

Reklama

Ponadto wpływ kultury popularnej, takiej jak filmy i książki, również przyczynił się do utrwalenia przekonania o piątku trzynastego jako pechowym dniu. Wiele filmów grozy oraz powieści wykorzystuje ten dzień jako temat przewodni, co przyczynia się do pogłębienia przesądu.



Warto zauważyć, że dla niektórych osób piątek 13. może być zwykłym dniem, podczas gdy dla innych może stanowić powód do niepokoju ze względu na kulturowe przekonania i przesądy. Jednakże nie ma naukowych dowodów na to, że jakakolwiek data czy dzień tygodnia ma rzeczywisty wpływ na nasze życie w sposób związany z pechem.

Z okazji piątku 13. zapraszamy do zabawy. Sprawdź, ile wiesz o przesądach i pechu!

Życzymy szczęścia w zabawie, no i oczywiście w piątek trzynastego.