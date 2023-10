"Noce i dnie" - kulowy serial PRL

"Noce i dnie" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali telewizyjnych z czasów PRL-u. Kultowy serial telewizyjny z 1977 roku wyreżyserowany został przez Jerzego Antczaka, a w role główne wcielili się Jadwigą Barańska i Jerzy Bińczycki. Serial jest adaptacją czterotomowej powieści o tym samym tytule. Zdjęcia do serialu trwały 500 dni, a realizowano je w Seroczynie, Krakowie, Pogorzeli Kołodziążu, Warszawie oraz Sokule. Specjalnie dla realizacji tej produkcji posadzono 300 starych drzew, a także wykopano staw. W 1977 roku filmowa wersja "Nocy i dni" była oficjalnym kandydatem Polski do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Przez 40 lat w polskich kinach wersję filmową programu telewizyjnego obejrzało ponad 22 miliony widzów, a "Noce i dnie" emitowane były w aż 40 krajach na całym świecie.

