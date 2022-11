QUIZ: Pamiętasz te kultowe programy z PRL? Tylko dla najlepszych!

Jakie programy w czasach PRL gromadziły największą liczbę odbiorców przed telewizorami? "Teleranek", "100 pytań do...", "Zrób to sam" - każdy żyjący w PRL musi je znać. Przyszedł czas, by powspominać minione czasy. Odśwież swoją pamięć w nostalgicznym quizie o programach z czasów PRL. Zapraszamy do zabawy!

Zdjęcie Oglądałeś te kultowe programy telewizyjne w PRL-u? Sprawdź swoją wiedzę na ich temat! / Youtube/Agencja FORUM / Agencja FORUM