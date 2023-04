QUIZ: Sprawdź, czy ksiądz dopuściłby cię do komunii. Co pytanie to trudniej

Karolina Woźniak Życie i styl

Pierwsza Komunia Święta jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu katolików. Przed przyjęciem tego sakramentu dzieci muszą się odpowiednio przygotować. Wiąże się to z regularnym udziałem we mszach oraz próbach. Dodatkowo młodzież musi wykazać się wiedzą. Sprawdź, czy ksiądz dopuściłby cię do komunii. QUIZ!

Zdjęcie Sprawdź, czy ksiądz udzieliłby ci sakramentu. Egzamin do Pierwszej Komunii Świętej / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL