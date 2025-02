Tłusty czwartek to istotny dzień dla Polaków, zwłaszcza że wielu z nich wyznaje zasadę, że smakołyki zjedzone tego święta, po prostu się nie liczą. Inni natomiast ostrożnie wybierają to co chcą zjeść, gdyż chcą postawić na najlepszą opcję, aby nie opychać się bez opamiętania. Na jakie smaki stawiają rodacy? Przeprowadziliśmy badania, które pozwoliły to sprawdzić. W ankiecie wzięło udział 802 użytkowników. Oto ranking na najlepszego pączka w 2025 roku: