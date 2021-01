Ratownik - brutalna rzeczywistość

Ratownicy medyczni nie leczą. Ich zadaniem jest nie pozwolić nam umrzeć. Pracują nieustannie, a ich najmniejsza pomyłka może kosztować pacjenta życie. Dzięki Tomaszowi Mitrze, autorowi książki "Ratownik", możemy zajrzeć za kulisy ich pracy i przekonać się, jak naprawdę wygląda ich codzienność. Przeczytajcie fragment kontrowersyjnej i do bólu szczerej opowieści!

Zdjęcie Praca ratownika oznacza znacznie mniejszy prestiż niż praca lekarza, a jednak odpowiedzialność jest ogromna /123RF/PICSEL

Siedmioletni Jaś pochłania opary z maski z nebulizatorem, jakby chciał się w niej schować. W przeciwieństwie do większości dzieci z dusznością maska nie sprawia mu dyskomfortu i mały wolnym, świszczącym wdechem wciąga w siebie opary soli fizjologicznej wymieszanej z adrenaliną. Z wyczuciem, bo już wie, że najlepiej robić to jednostajnie, żeby nie drażnić śluzówek i nie zainicjować kaszlu.

Reklama

Ma staż. Za jakieś dziesięć lat, kiedy zapali pierwszego blanta, będzie mu łatwiej.

Przed naszym przybyciem chłopak zdążył się trochę pomęczyć. Wcześniej jedna k... wysłała nas do pękniętego żylaka podudzia, a potem druga, solidaryzując się z pierwszą w kwestii sprowadzania zespołu ratownictwa medycznego do roli mobilnej poradni ogólnomedycznej, próbowała odbić wezwanie matki Jasia, wciskając jej, że skoro to kolejne zapalenie krtani, to lepiej wsadzić małego w samochód i pojechać na izbę przyjęć. W tym czasie ja, mając pod blokiem OIOM na kółkach, pokazywałem babie, jak się przywiązuje szmatę do nogi.

Ludzie z reguły są bezradni. Nie umieją żyć. Nie rozumieją, że skoro jest ch..., to lepiej być ostrożnym. Zamiast czytać, analizować, kombinować, żeby jakoś zapobiec ch... dnia jutrzejszego, biegną przed siebie z wywalonym jęzorem, nie patrzą pod nogi i w końcu potykają się o byle co, rozbijają sobie gęby i przygryzają te wywieszone jęzory. A potem płaczą.

- Lepiej? - zadaję Jasiowi retoryczne pytanie, bo przecież widzę tor oddechowy i wskazania pulsoksymetru.

- Lepiej - odpowiada zaniżonym, ale wciąż dziecięcym głosem, trochę jak przepuszczonym przez filtr w anonimowych wywiadach.

- Dajemy sterydy? - pyta Wojtek.

Wzdycham. Wypadałoby. Warto zabezpieczyć małego na najbliższy czas przed kolejnym napadem, ale nie chce mi się negocjować z nim warunków wykonania wkłucia.

Wojtek to kierownik wypizdowskiego pogotowia. Dzisiaj korzysta z zaszczytu, by móc nosić za mną sprzęt. Dziwna sprawa, bo sam siebie wpisał w grafik jako "tego drugiego", mimo iż niepisana reguła mówi, że kierownik również na zespole jest kierownikiem. Na samym początku sporo z nim jeździłem, będąc z tyłu, bo naturalnie musiał mnie wyczuć. Teraz nagle, nie wiedzieć czemu, wykreślił Bobola z grafiku i wpisał siebie.

- Dajemy - mówię i wtykam nos w kwity, żeby Wojtek sam gadał z Jasiem.

Nie owija w bawełnę.

- Jasiu, zastrzyk w pupę zrobimy.

Jaś zaczyna pojękiwać. Ma swój staż chorobowy i wie, że się nie uchroni. Wydaje z siebie pojedyncze płaczliwe dźwięki, próbując kontrolować oddech i nie rozbeczeć się do reszty.

- Do żyły - poprawiam Wojtka. - Załóż od razu venflon - dodaję.

- Jasiu, w żyłę zrobimy - mówi jeszcze bardziej obcesowo, jakby wysyłał go po fajki.

Jaś kapituluje. Płacze, na ile jest to możliwe przy wysiłkowym oddechu. Duszność się nasila.

- Wy to chyba nie macie dzieci! - wtrąca się matka. Podchodzi do Jasia, siada przy nim i obejmuje chłopca. - Jasiu, pamiętasz, jak miałeś szczepionkę?

Jaś nie odpowiada. Dobrze wie, że to tylko próba dodania mu otuchy.

- Widzisz, nawet nie pamiętasz! Czyli wcale nie bolało!

Matka patrzy ukradkiem na Wojtka jak na zwierzę. Nie ma nawet trzydziestu lat, ale przez ogólne estetyczne zaniedbanie chce się dać jej sporo więcej. Kawalerka, w której jesteśmy, ma jakieś dwadzieścia metrów. Na prowincji nie robiło się takich klitek, więc musiała być wydzielona z większego mieszkania. W Wypizdowie mało kto nie ma w bliskiej rodzinie chałupy na wsi. Coś w jej życiu poszło nie tak.

Tuli Jasia. Wojtek tymczasem uwala się obok niego i łapie za przedramię. Wygląda jak stary, przemęczony lekarz, który dla przyzwoitości tworzy pozory jakiejkolwiek empatii. Oraz jak podopieczny Monaru, który cieciuje przed bramą i ma być symbolem pokonania nałogu i powrotu do społeczeństwa, ale jego twarz wyraża wyłącznie czystą tęsknotę za gorzałą i wieczną wątpliwość, na ch... mu ta robota i cała ta trzeźwość. Jeśli dodać do tego masywne okulary, chyba po pradziadku, wystające ładnych kilka centymetrów za uszy, mocno podkrążone za szkłami oczy i płochliwe spojrzenie oraz krótki wąs nad ciągle zwiniętymi w rurkę ustami, to nagle się okazuje, że jedyne, co wzbudza w nim zaufanie, to napis RATOWNIK MEDYCZNY na polarze.

- Słyszałem, że twardy z ciebie facet, a nie żadna baba - mówi, nie patrząc na Jasia.