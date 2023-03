Spis treści: 01 Kto podlega zniżkom i bezpłatnym lekom?

02 Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

03 Bezpłatne leki dla seniorów 75+

04 Jak senior może otrzymać bezpłatne leki?

Kto podlega zniżkom i bezpłatnym lekom?

To właśnie Ministerstwo Zdrowia decyduje o tym, kto może skorzystać z refundacji na leki. Aby uzyskać taką receptę, musi się na niej znajdować specjalny kod uprawniający do zniżki, który wystawiany jest przez lekarza. Jednak musi to zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem. W niektórych przypadkach również farmaceuta jest uprawniony do nadania zniżki, ale nie dotyczy to seniorów po 75 roku życia. Te grupy pacjentów będą mogły skorzystać z ulg:

Reklama

honorowani dawcy krwi lub przeszczepu

inwalidzi wojskowi

osoby po 75 roku życia

kobiety w ciąży

żołnierze

poszkodowani weterani

Zobacz również: 14. emerytura 2023: Ile wyniesie? Kto ją dostanie? Kiedy wypłaty?



Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Dostęp do bezpłatnych leków przysługuje kobietom w momencie potwierdzenia ciąży przez lekarza. Zaświadczenie musi wydać lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie specjalizacji, albo położna. Receptę z uglą może wystawić wyłącznie lekarz lub położna, którzy posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na liście refundowanych leków znajduje się aż 114 pozycji, jednak są to preparaty tych samych substancji czynnych. W rzeczywistości jest 7 dostępnych leków w postaci tabletek podjęzykowych oraz dopochwowych.

Zdjęcie Kobiety w ciąży mogą liczyć na refundację niezbędnych leków / 123RF/PICSEL

Bezpłatne leki dla seniorów 75+

W 2022 roku z bezpłatnych leków skorzystało 2,7 mln seniorów, a zostało wydanych 76,7 mln opakowań. Od początku działania programu, czyli od września 2016 do 2022 roku seniorzy zaoszczędzili ponad 4,3 mld złotych. Na liście refundowanych leków znajduje się 2052 pozycji. Uprawnieni do nich są pacjenci po 75 roku życia, którzy posiadają ubezpieczenie zdrowotne. Weryfikację umożliwia numer PESEL lub data urodzenia.

Zdjęcie Seniorzy 75+ mogą liczyć na bezpłatne leki / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Jakie leki najbardziej uzależniają?

Jak senior może otrzymać bezpłatne leki?

Na recepcie seniora w polu “kod uprawnień dodatkowych" musi znajdować się litera S. Dodatkowo wskazany lek powinien być wymieniony na liście refundowanych leków. Zniżki przeznaczone są wyłącznie dla osób podlegającym konkretnym schorzeniom (wykaz znajduje się w zakładce A1 obwieszczenia refundowanego). Receptę może wystawić lekarz lub pielęgniarka, którzy świadczą opiekę zdrowotną. Wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (stanowi on część D obwieszczenia refundowanego).

Zobacz również: Darmowe leki dla seniorów. Nie każdy emeryt będzie miał je bezpłatne