Pogoda na sylwestra 2023/2024 – co mówią synoptycy? Gdzie będzie ciepło?

Dokładne przewidzenie pogody na sylwestra 2023/2024 jest niezwykle trudne. Wynika to z faktu, że modele meteorologiczne cały czas się zmieniają, a do końca roku pozostało jeszcze wiele dni. Prognozy długoterminowe dla różnych miast Polski przedstawione na stronie accuweather.com wskazują, że 31 grudnia 2023 roku w Polsce temperatura może wynosić od 3 do 5-6 stopni Celsjusza. Warto mieć na względzie, że te predykcje mogą się w późniejszym czasie zmienić, i to znacznie.

Zgodnie z przygotowaną przez IMGW-PIB charakterystyką wybranych elementów klimatu w Polsce w styczniu 2022 roku najcieplejszym regionem był "Pas Wybrzeży i Pobrzeży Południowobałtyckich". Wobec tego można przypuszczać, że w tym roku w tych rejonach również będzie cieplej, niż na wschodzie kraju. Z reguły zimy są cieplejsze na zachodzie kraju, a wynika to z napływających mas powietrza znad Oceanu Atlantyckiego. A zatem, jeśli ktoś chciałby spędzić tegorocznego sylwestra w cieplejszych warunkach, to może zorganizować sobie wypad nad morze. Z kolei zimnolubne osoby powinny udać się w góry i na wschód kraju.

El Niño powodem zmiennej aury? Pogoda zimą może płatać figle

Okazuje się, że w tym roku zima może płatać nam figle. Wszystko przez El Niño, czyli zjawisko występowania wyższej niż przeciętna temperatury powierzchni wody w równikowym Pacyfiku. Zazwyczaj wiąże się to z falami chłodu nad Rosją oraz Skandynawią. Z kolei mieszkańcy Polski mogą spodziewać się wyjątkowo skrajnych stanów pogodowych.

Progności przewidują, że El Niño będzie przyczyną zmiennej aury. Podczas trwania rzeczonej anomalii, możemy spodziewać się zarówno mroźnej zimy, jak i okresów charakteryzujących się częstymi opadami deszczu.

