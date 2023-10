Spis treści: 01 To nie będzie "słodki listopad". Prognozy mówią jasno

02 Zima inna niż poprzednie. Namiesza El Niño

W sieci pojawiły się już pierwsze długoterminowe prognozy pogody na 1 i 2 listopada - Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Cóż, początek miesiąca nie zapowiada się zbyt obiecująco pod względem pogody.

Z pewnością musimy zapomnieć o polskiej złotej jesieni. W tych dniach synoptycy prognozują duże zachmurzenie, niewykluczone są opady deszczu, a nawet nocne przymrozki. Więcej o prognozie pogody na pierwsze dni listopada pisaliśmy w artykule:

To nie będzie "słodki listopad". Prognozy mówią jasno

Zdjęcie Jaka będzie pogoda w listopadzie 2023? Prognozy mówią jasno / 123RF/PICSEL

Co nas czeka w kolejnych dniach listopada? Amerykański model klimatyczny (CFS) stawia sprawę jasno.

- Z uwagi na okresową dużą aktywność cyrkulacji strefowej, możliwe są fale silnego wiatru. Nie można wykluczyć pojedynczych dni z burzami, zarówno w chłodnych masach okresami płynących z północy, jak i też na aktywnych frontach głębokich niżów w cieplejszych masach - informuje serwis FaniPogody.pl.

Pogoda może jednak sprawić też nie lada niespodziankę - termometry mogą czasami wskazać dwucyfrowe, dodatnie wartości. Listopad będzie najprawdopodobniej cieplejszy niż zwykle. Jednak nie będzie nam dane nacieszyć się taką pogodą.

- Niewykluczone, że po 15 listopada 2023 roku przy przejściowej adwekcji z północy wystąpią pierwsze tej jesieni na nizinach opady śniegu. Przymrozki w ostatnim miesiącu meteorologicznej jesieni mogą częstsze niż w październiku, a nawet możliwy jest mróz. Zwłaszcza w obszarach przejaśnień i rozpogodzeń - podaje serwis FaniPogody.pl.

Wstępną prognozę pogody na listopad 2023 przygotował również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według prognoz synoptyków nie będzie on odbiegał wartościami temperatury od normy wieloletniej z lat 1991-2020. Z kolei opady na obszarze całej Polski zamkną się w zakresie normy wieloletniej.

IMGW opublikowało również wstępną prognozę na grudzień 2023. Ostatni miesiąc roku przyniesie temperaturę i opady, które będą się najprawdopodobniej kształtować powyżej normy wieloletniej dla tego miesiąca.

Zima inna niż poprzednie. Namiesza El Niño

Zdjęcie Nadchodząca zima będzie inna niż te w ostatnich latach / 123RF/PICSEL

Tej zimy w pogodzie namiesza El Niño. Tak wynika z ustaleń Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej USA (NOAA), która ogłosiła początek pierwszego od 2019 roku El Niño. To zjawisko związane z wyższą niż zwykle temperaturą w równikowym Pacyfiku. Obecnie to odchylenie przekroczyło 1 st. C, a na początku zimy może sięgnąć 2 st. C. Do Polski trwające zjawisko przyniesie zmienną aurę - będzie padał zarówno deszcz, jak i śnieg.

To spora zmiana, bo w ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do dość łagodnych zim. Oczywiście nie brakowało okresów z niską temperaturą i intensywnymi opadami śniegu. Jednak padały również rekordowo wysokie temperatury - 1 stycznia 2023 roku termometry wskazały 18 st. C, a w całym kraju panowała słoneczna pogoda. Z kolei w święta Bożego Narodzenia 2022, pogoda przypominała jesienną, a słupki rtęci wskazywały nawet 10 st. C.

