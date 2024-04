Rekordowe dopłaty do emerytury. Te osoby mogą liczyć na dodatkowe pieniądze

Polski Fundusz Rozwoju zapowiedział rekordowe dopłaty do emerytury w 2023 roku. Oznacza to, że Polacy coraz chętniej korzystają z możliwości oszczędzania na przyszłą emeryturę, jaką dają nam Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Dopłata roczna trafi do uczestników PPK już w kwietniu. Kto się na nią załapie?