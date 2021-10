Retrogradacja Merkurego. Zjawisko na niebie niepokoi fanów astrologii!

Życie i styl

Na niebie w 2022 roku będzie można zauważyć kilka niesamowitych zjawisk. Niektóre widać gołym okiem, inne niekoniecznie, jednak astrolodzy zwracają na nie uwagę i wierzą, że wszystko, co się dzieje w kosmosie, ma znaczenie. Nawet jeśli nie zwiastuje to niczego dobrego. Wiele osób obawia się czterokrotnej retrogradacji Merkurego. Co to takiego i, kiedy można się jej spodziewać?

Zdjęcie Retrogradacja Merkurego niepokoi niektórych astrologów / 123RF/PICSEL