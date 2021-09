Risa Marie - influencerka, która żyje jak hipiska

Risa Marie urodziła się i wychowała w Kalifornii. Jakiś czas temu influencerka zdradziła fanom, że jest adoptowana - była to adopcja otwarta, więc modelka zawsze była bardzo blisko ze swoją biologiczną rodziną i po dziś dzień ma z nimi świetny kontakt. Za swoich prawdziwych rodziców i najlepszych przyjaciół uznaje jednak tych, którzy postanowili ją wybrać i dali jej nowy dom. Rodzice Risy to zapaleni hipisi, mieszkający w uroczym domku w otoczeniu drzew - w takich warunkach dorastała Risa, nic dziwnego więc, że umiłowanie przyrody i wolności jest tak bliskie jej sercu.

Popularność modelce przyniosły zdjęcia, na których pozuje w otoczeniu przyrody lub na zapierających dech w piersiach plażach, ubrana w kuse stroje bikini, które podkreślają jej zgrabną sylwetkę. Risa przyznaje bowiem, że w takich luźnych, niekrępujących ruchów strojach czuje się najlepiej.

Szczególnym zainteresowaniem fanów cieszą się także domy, w których mieszka Risa. Modelka spędza mnóstwo czasu z rodzicami i dzieli się wtedy z fanami fotkami z ich uroczego, drewnianego domku o specyficznym kształcie i hipisowskim wystroju. Gdy wraca do siebie, pokazuje fanom zdjęcia ze słonecznego, urządzonego w stylu boho salonu i przestronnego jacuzzi, w którym spędza czas z przyjaciółkami.





Życie w zgodzie z naturą i ochrona przyrody mają dla Risy szczególne znaczenie. Gdy dzieli się zdjęciami, na których pozuje w otoczeniu ogromnych żółwi morskich, zawsze apeluje, by dać tym zwierzętom odpocząć, nie niepokoić ich i nie przeszkadzać im w ich naturalnym otoczeniu. Zwraca również uwagę na problem zaśmiecania plaż, lasów i morza, przyznając, że nie wyobraża już sobie życia z dala od natury.

Modelka każdy dzień zaczyna od kawy, którą wypija na słonecznym tarasie, by potem udać się na plażę lub do lasu i cieszyć się piknikiem na świeżym powietrzu. Własna firma i działalność w sieci sprawiają, że od dawna jest panią swojego czasu i może go poświęcić na relaks z dala od cywilizacji. Tylko pozazdrościć, prawda?





