Koty znane są ze swojej ogromnej miłości do spania. Większość z nich przesypia 12-16 godzin dziennie, ale niektóre potrafią uciec w objęcia Morfeusza nawet na 20 godzin! To średnio dwa razy więcej niż przeciętny człowiek, który zresztą mógłby uczyć się od kotów umiejętności szybkiej i skutecznej regeneracji.

Badania archeologiczne wskazują, że koty zostały udomowione w Nubii już około czterech tysięcy lat przed naszą erą. Co ciekawe, istnieją także dowody sugerujące znacznie wcześniejszą datę - nawet siedem tysięcy lat przed naszą erą. Pewne jest jedno - kot nie został udomowiony przed rozwojem rolnictwa, co nastąpiło w neolicie.

Choć człowiekowi udało się koty udomowić, to wciąż wykazują one wiele zachowań swoich dzikich przodków. Tym najsłynniejszym i najistotniejszym jest polowanie, którym potrafią zajmować się nawet przez kilka godzin dziennie.

Polowanie kosztuje koty mnóstwo energii - muszą się skradać, wspinać, ścigać zdobycz, a gdy już wreszcie ją upolują, są tak wyczerpane, że zapadają w mocny sen. To dlatego potrafią spać nawet kilkanaście godzin dziennie.

Gdy kot zapada w fazę głębokiego snu (REM), można to rozpoznać po charakterystycznych drganiach łapek, uszu, ogona i wąsów. Taki sen pozwala kotu na pełną regenerację, dlatego pod żadnym pozorem nie należy mu w nim przeszkadzać ani wybudzać go.

Co ważne, zapotrzebowanie na sen zmienia się wraz z wiekiem. Kocięta śpią więcej niż przeciętny dorosły kot, często zapadają też w głęboki sen, który pozwala im rosnąć, wzmacniać kości oraz mięśnie. Dorosłe mruczki przesypiają od 12 do 16, a koci seniorzy nawet 20 godzin dziennie.

Mruczki przesypiają od 12 do 16, a koci seniorzy nawet 20 godzin dziennie

Mruczki przesypiają od 12 do 16, a koci seniorzy nawet 20 godzin dziennie 123RF/PICSEL

Pod koniec czerwca tego roku w czasopiśmie "Current Biology" pojawiły się wyniki badań, przeprowadzonych przez naukowców z Niemiec, Turcji, Włoch, Kanady i Szwajcarii. Według nich, koty chętniej śpią na lewym boku, bo gdy tylko otwierają oczy, zaczynają rejestrować otoczenie w lewym polu widzenia, a informacje te trafiają do prawej półkuli mózgu, która odpowiada za orientację przestrzenną, analizę zagrożeń i szybkie reakcje ucieczkowe.

Badacz przypomniał również, że koty chętniej śpią na wysokości, w miejscach trudnych do zdobycia dla drapieżników.

By odpowiedzieć na pytanie, czy koty faktycznie chętniej śpią na lewym boku, naukowcy przeanalizowali 408 publicznie dostępnych filmów na platformie YouTube, w których widoczny był jeden kot śpiący na boku. Na nagraniach koty spały co najmniej dziesięć minut, a ich ciała widoczne były w całości, od głowy do tylnych łap.