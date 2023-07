Na czym polega program Dobry Start?

O dodatkowe środki w wysokości 300 zł mogą wnioskować osoby, które są rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 20 lat oraz do 24 lat w przypadku dziecka z niepełnosprawnością. Program zakłada, że pieniądze powinny zostać przeznaczone na tzw. wyprawkę szkolną dla dziecka.

Ponadto świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania i co ważne - nie podlega egzekucji komorniczej.

Czytaj także: Emerytura Jarosława Kaczyńskiego robi wrażenie. Seniorzy mogą pozazdrościć

Reklama

Zdjęcie Od 1 lipca do 30 listopada 2023 r. można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start na rok szkolny 2023/2024 / 123RF/PICSEL

Program Dobry Start - do kiedy i jak można składać wnioski?

Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a świadczenie jest wypłacane na rachunek płatniczy. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 r. - wynika z komunikatu ZUS.

Po 30 listopada będzie można złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start - za pośrednictwem portalu PUE ZUS - jednak wyłącznie w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Zdjęcie Program Dobry start to dodatkowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka / 123RF/PICSEL

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć za pośrednictwem:

aplikacji mobilnej mZUS,

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej.

Zdjęcie ZUS ruszył już z wypłatą środków z programu Dobry Start / 123RF/PICSEL

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje także, że świadczenie przysługuje również na "dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę zastępczą". W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

rodzina zastępcza,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Na tę chwilę około 300 mln złotych zostało przelanych na konta rodziców w ramach programu "Dobry Start", co objęło ponad 1 mln dzieci.

Warto wiedzieć: Seniorzy mogą tylko o tym pomarzyć. Oto gigantyczna emerytura polskiego posła