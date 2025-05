Tworzy w ogrodzie kolorowe poduchy. Jak wygląda dzwonek dalmatyński?

Dzwonek dalmatyński (Campanula portenschlagiana) to roślina pochodząca z północnej części Bałkanów. Jej ojczyzną jest terytorium historycznej Dalmacji, od której zresztą wzięła swoją nazwę. Stanowi więc sposób na wprowadzenie do ogrodu akcentu z południa Europy. Choć jej uroda sprawia, że wygląda na bardzo delikatny okaz, pozory są mylące. Dzwonek dalmatyński to mało wymagająca roślina, która radzi sobie nawet w niezbyt sprzyjających warunkach. Niestraszne mu suche, mało żyzne i skaliste tereny.

To niska, kępiasta bylina o fioletowych kwiatach w kształcie dzwonków. Zazwyczaj osiąga do 15 cm wysokości. Jej pokrój jest zwarty, więc doskonale nadaje się do zagospodarowania pustych przestrzeni w ogrodzie. Dzwonek dalmatyński warto posadzić nie tylko w donicach czy na rabacie, ale także wykorzystać jako uzupełnienie skalniaka. Jest trafionym sposobem na obsadzenie skarb (pełni tu funkcję nie tylko dekoracyjną, ale także stabilizuje glebę i zapobiega erozji) i osłonięcie ogrodowych murków.

Niewiele trzeba, by kwitł dwa razy w sezonie

Dzwonek dalmatyński najbardziej okazale prezentuje się od czerwca do początku sierpnia, kiedy przypada szczyt kwitnienia. Odrobina troski wystarczy, by powtórzył kolorowy spektakl. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów pozwoli roślinie zaoszczędzić energię, którą będzie mogła przeznaczyć na ponowne kwitnienie we wrześniu. Trzeba jednak nastawić się na to, że będzie ono nieco słabsze.

"Żelazna" roślina od ogrodu

Niektórzy właśnie takim mianem określają dzwonek dalmatyński i nie ma w tym sformułowaniu przesady. Roślina charakteryzuje się dużą odpornością na suszę. W większości regionów Polski jest też w stanie zimować bez dodatkowego okrycia. Jak widać, dzwonek dalmatyński skrajnych warunków pogodowych się nie boi. Dodatkowo rzadko jest atakowany przez choroby i szkodniki.

Dzwonek dalmatyński - podstawowe wymagania

Roślina nie jest kapryśna i nie wybrzydza. Jeśli jednak spełnimy minimum jej wymagań, będzie cieszyć oko przez wiele miesięcy. Dzwonek dalmatyński lubi światło. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcieniu. Idealna gleba jest lekka i przepuszczalna, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym (pH 6,5-7,5). Dobrze, jeśli ziemia zostanie uzupełniona piaskiem. Mimo wszystko poradzi sobie nawet w kamienistym podłożu.

Drogą do ogrodniczego sukcesu jest umiarkowane podlewanie dzwonka dalmatyńskiego. Po konewkę sięgaj głównie w bardzo suchych okresach. Trzeba wspomnieć, że roślina lepiej znosi chwilową suszę niż przelanie, które mogłoby doprowadzić do gnicia korzeni. Z tego powodu odradza się sadzenie tego okazu w ciężkiej, gliniastej ziemi ze skłonnością do zastojów wody.

