W czasach, gdy cukier był na wagę złota, a sklepy świeciły pustkami, gospodynie wykazywały się niesamowitą pomysłowością. Z produktów, które akurat były dostępne, potrafiły stworzyć desery, które dziś wracają na salony - nie tylko z sentymentu, ale i dlatego, że są szybkie, tanie i naprawdę dobre. Jednym z takich deserów, który do dziś budzi ciepłe wspomnienia, jest ciasto z kaszy manny i czekolady. Proste, bez pieczenia, a do tego obłędnie pyszne.

To właśnie takim przepisem podzieliła się ze mną babcia. "To było nasze ciasto czekoladowe, kiedy o prawdziwej czekoladzie mogliśmy tylko śnić" - wspominała. I miała rację - choć niepozorne, to ciasto potrafi skraść serce i zniknąć z talerza w mgnieniu oka.