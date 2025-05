Mrówki kontra dom - wojna zapachów

Bez wątpienia, mrówki to interesujące i pożyteczne stworzenia. W naturze pełnią ważną rolę - napowietrzają glebę, rozkładają resztki organiczne, a nawet pomagają w rozsiewaniu nasion. Ale kiedy zaczynają urządzać sobie spacery po kuchennym blacie i spiżarni, cały ich urok znika w mgnieniu oka.

Gdy robi się ciepło, te uparte owady maszerują w poszukiwaniu jedzenia i nie mają najmniejszego zamiaru się wycofać. Ale zanim sięgniesz po chemiczny arsenał, poznaj ich piętę achillesową, czyli węch.

Mrówki opierają całe swoje społeczne życie na zapachu - dzięki niemu się komunikują, odnajdują drogę do jedzenia, a także wracają do mrowiska. Jeśli zdezorientujesz ich system nawigacyjny, znikną szybciej, niż myślisz.

Bazylia - aromatyczna zapora nie do przejścia

Bazylia to nie tylko pyszny dodatek do pomidorów i mozzarelli, ale też znakomity odstraszacz mrówek. Jej olejki eteryczne - zwłaszcza związki o nazwie eugenol i linalol - działają na te owady jak zapachowy mur nie do przebycia. Możesz posadzić ją w ogrodzie, tuż przy tarasie, ale świetnie sprawdza się też w doniczce na parapecie.

Jeśli chcesz zintensyfikować działanie, zrób domowy spray z udziałem olejku bazyliowego: kilka kropli olejku dodaj do niewielkiej ilości wody i spryskaj bawełniane waciki. Następnie połóż je w miejscach, którymi mrówki zwykle wchodzą - przy drzwiach, oknach, szczelinach. Efekt? Owady zrezygnują z odwiedzin.

Lawenda - pachnąca bariera z Prowansji

Lawenda to klasyk ogrodu i balkonów - kochamy ją za kolor, zapach i za tworzenie klimatycznego nastroju, niczym z romantycznego filmu. A mrówki? One z pewnością nie podzielają tej miłości. Dla nich ten cudowny, kojący aromat to sygnał alarmowy, który każe im trzymać się z daleka.

Wszystko dzięki silnym związkom zapachowym, które zakłócają mrówczą komunikację. Wystarczy doniczka lawendy w kuchni lub suszone gałązki przy progu, by zaczęły omijać twój dom szerokim łukiem. Możesz też posadzić lawendę przy altanie w ogrodzie i cieszyć się spokojem oraz pięknym zapachem, a to wszystko bez potrzeby stosowania chemii.

Postaw doniczkę z lawendą na parapecie, a skutecznie zniechęcisz mrówki do odwiedzin w twoim domu Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Rozmaryn - aromatyczny dla ciebie, bezlitosny dla mrówek

Rozmaryn kojarzy nam się z aromatycznym dodatkiem do pieczonych ziemniaków, chleba czy mięsa, ale ta niepozorna roślina ma też inne talenty. Dla mrówek jego zapach jest nie do zniesienia - intensywne olejki eteryczne, takie jak cyneol, kamfora i borneol, skutecznie odstraszają te owady.

Co ciekawe, choć dla nas zapach rozmarynu nie jest szczególnie mocny, dla czułych na bodźce węchowe mrówek działa jak syrena alarmowa. Jeśli chcesz zniechęcić je do odwiedzin, postaw doniczkę z rozmarynem w kuchni lub przy drzwiach - efekt może być zaskakująco skuteczny.

Jednak uwaga: rozmaryn nie przepada za zimnem, więc najlepiej trzymać go w doniczce, by w razie potrzeby można było zabrać go do środka. Efekt? Pachnie śródziemnomorsko, odstrasza mrówki i do tego pięknie udekoruje każde wnętrze.

