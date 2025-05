Dlaczego warto jeść brokuły?

Brokuł to doskonałe źródło witaminy C, K, B6, B2, E oraz A. Rzecz jasna to nie koniec prozdrowotnych właściwości tego warzywa, bowiem brokuły zawierają m.in. kwasy tłuszczowe omega-3 pochodzenia roślinnego, błonnik, antyoksydanty, karotenoidy oraz minerały w postaci wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, potasu, sodu i cynku.

Sulforan zawarty w brokule charakteryzuje się działaniem antynowotworowym, zmniejsza ryzyko powstawania wrzodów dwunastnicy i żołądka oraz chroni układ pokarmowy przed rozwojem takich chorób jak zapalenie przełyku. Ten silny przeciwutleniacz dba o prawidłową kondycję stawów, chroniąc przed zwyrodnieniami.

Jak gotować brokuły, by zachować ich właściwości prozdrowotne?

Odpowiednie gotowanie brokułów ma duży wpływ na ich poprawne działanie na nasz organizm. Chcąc zachować w warzywie jak najwięcej witamin, minerałów i związków prozdrowotnych, należy pamiętać, by brokuły poddawać prawidłowej obróbce termicznej.

Brokuł zachowa swoje właściwości antynowotworowe, jeśli będzie blanszowany w temperaturze 76 st. C. Ponadto brokuły wystarczy dodać do wrzącej wody i gotować warzywo kilka minut do uzyskania odpowiedniej, wedle własnych preferencji, miękkości. Co istotne - brokułami możemy również zajadać się na surowo.

Jak podbić prozdrowotną moc brokułów?

Wiele źródeł naukowych wskazuje, że prozdrowotną moc brokułów możemy zwiększyć poprzez dodanie do warzywa niektórych składników. Mowa o kiełkach brokułu, którymi warto posypać warzywo oraz o musztardzie.

Kiełki brokułów charakteryzują się dużą ilością mirozynazy, a ten enzym jest niezbędny do wytworzenia w brokułach przeciwnowotworowego i przeciwzapalnego sulforafanu. Z kolei ziarna gorczycy, z których powstaje gotowy produkt w postaci musztardy, również zawierają aktywną mirozynazę. Identyczne działanie wykazuje także rzodkiewka.

Brokuły w sosie musztardowym - składniki

Do przygotowania brokułów w pysznym sosie musztardowym potrzebujemy następujących składników:

1 brokuł,

2 łyżki majonezu,

3 łyżki musztardy,

50 ml śmietanki 30 proc.,

1 łyżka octu winnego białego.

szczypta pieprzu cayenne.

Brokuły w sosie musztardowym - przepis

Brokuł dzielimy na różyczki i dokładnie myjemy. Warzywo wkładamy do garnka z gotującą się osoloną wodą i poddajemy go obróbce termicznej w postaci gotowania przez ok. 5-7 minut, w zależności, jak bardzo miękkie warzywo chcemy uzyskać.

Czas na przygotowanie sosu. Do miseczki dodajemy musztardę, majonez, śmietankę, ocet winny i doprawiamy pieprzem cayenne. Całość dokładnie mieszamy. Ugotowane brokuły polewamy sosem. Gotowe!

