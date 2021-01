Rodzice nazwali ich Kovid. Jak sobie z tym radzą?

W Indiach imię to nadawane tylko chłopcom. W języku hindi oznacza mądrość. Funkcjonuje w dwóch formach: Kovid lub Kovidh. Obecnie w każdej z nich jest pretekstem do żartów i uszczypliwości, dlatego jego właściciele często zaczynają się posługiwać pseudonimami lub samymi inicjałami. Jak żyć, kiedy twoim imiennikiem jest szalejący na całym świecie wirus?

Zdjęcie Mężczyźnie o imieniu Kovid trudno nawet umówić się na randkę /123RF/PICSEL

"Cześć, mam na imię Covid, ale pisane przez K. Moje imię pochodzi ze starożytnego języka. W sanskrycie dosłowne znaczenie słowa Kovid to inteligentny lub poeta. Ludzie ciągle mnie pytają - co oznacza twoje imię? Miałem dość przedstawiania się jako inteligentny facet lub poeta, dopóki WHO nie nadała mojemu imieniu nowego znaczenia. Teraz ja też jestem wirusem. Inteligentnym, poetyckim wirusem" - opisuje na swoim blogu Kovid Rathee.



To jeden z wielu przykładów, jak to jest być niemal imiennikiem wirusa. Jeszcze do niedawna imię Kovid nie budziło żadnych negatywnych skojarzeń. Ot, imię jak imię, mające szczególne znaczenie wyłącznie w kulturze indyjskiej. Jednak od niemal roku, dla jednych jest błogosławieństwem, a dla innych przekleństwem lub powodem do żartów.

Dr Kovid Bhayana przez całe życie nie poświęcił zbyt wiele uwagi swojemu imieniu, ale gdy pandemia koronawirusa narastała w Stanach Zjednoczonych, zaczął martwić się o swoich pacjentów.



"Nie chcesz słyszeć tego słowa w szpitalu" - mówi w rozmowie z "Yahoo Life". Choć uważa, że to dość dowcipny sposób na chociażby rozpoczęcie rozmowy, w kontaktach z pacjentami stara się zachować ostrożność.

31-letni Kovid Gupta, indyjsko-amerykański pisarz i filmowiec z Houston w Teksasie, śmieje się z żartów, takich jak "Kovid nadchodzi, trzymaj się z daleka", czy "Słyszałem, że obecnie jesteś zaraźliwy". Choć do tego zbiegu okoliczności podchodzi z dystansem, przyznaje, że skojarzenia z pandemią mają wpływ na jego pracę.



- Kiedy wychodził mój nowy tomik opowiadań, przyjaciele zasugerowali, żebym użył pseudonimu lub swoich inicjałów. Nie da się ukryć, że ma to wpływ na markę, którą stworzyłem - przyznaje.



Gupta rozumie fascynację swoim imieniem, które, jak podejrzewa, będzie tracić na popularności.



- Przyszło mi do głowy, że prawdopodobnie należę do ostatniego pokolenia ludzi o tym imieniu. Na początku było ono rzadkością w Indiach, ale teraz, kto nazwałby ich dzieci po jednym z najgorszych wydarzeń XXI wieku? - zauważa.

Jak przyznaje Bhayana, sporym wyzwaniem jest również nawiązywanie nowych znajomości za pośrednictwem aplikacji randkowych. Mówi, że nie odpowiada na pytania: "czy to twoje prawdziwe imię?". Zdradza jednocześnie, że właściwie rozpoczęta rozmowa o jego imieniu, może okazać się przepustką do ciekawej znajomości.

Każdy, komu przyszło dzielić to wyjątkowe imię z wirusem przyznaje, że nie wszystkie żarty są na miejscu. I choć dzięki temu zbiegowi okoliczności jeden Kovid dostał pracę, innych ciągłe wysłuchiwanie żartów przyprawia o ból głowy. Tak było w przypadku Kovida Jaina, analityka biznesowego.

- Widziałem, że to nadchodzi, ale pomyślałem, że ludzie nie zwrócą na to uwagi ani nie wspomną o tym, biorąc pod uwagę, że wszyscy jesteśmy dojrzali. Ku mojemu zaskoczeniu, myliłem się. Miałem menedżerów wyższego szczebla i inne osoby, które żartowały, jak się mnie teraz boją. Dodatkowo było to wyczerpujące psychicznie, ponieważ nagle pojawiło się wiele niechcianej uwagi ze strony ludzi, z którymi nie rozmawiałem od wieków. Jednak bardziej martwiło mnie to, że pośród pandemii, w której ludzie borykają się z problemami ze zdrowiem psychicznym i depresją, żadna osoba, która mnie zaczepiła, nie zdawała sobie sprawy, jak niechciana jest ta kpina - przyznał.

Aby zapobiec niepotrzebnym żartom lub niezręcznym sytuacjom, niektórzy przyznają, że na potrzeby codziennych sytuacji, jak chociażby zamawianie jedzenia zmieniają imię. Jednak dla Rathee zmiana imienia na stałe nie wchodzi w rachubę.



- Imię Kovid zdecydowanie przyczyniło się do tego, kim jestem dzisiaj lub kim byłem przed pandemią. Nie wyobrażam sobie innego imienia - zapewnia.

