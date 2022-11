Każdy, kto kiedykolwiek miał pod opieką malucha, doskonale wie, jak trudna i wyczerpująca bywa to praca. Na szczęście, postęp techniczny sprzyja młodym rodzicom. Wiele rodzin, opiekując się noworodkiem, wspomaga się najróżniejszymi urządzeniami. Zdecydowanie najpopularniejszym z nich jest elektroniczna niania.

Elektroniczne nianie składają się z dwóch elementów: nadajnika, który należy umieścić w pokoju dziecięcym, najlepiej blisko łóżeczka malucha oraz przenośnego odbiornika, przy pomocy którego opiekun może oglądać, co robi jego pociecha. Elektroniczne nianie bardzo często wyposażone są również w funkcję nagrywania. Filmy można później odtwarzać w dowolnym momencie.

Zamontowali kamerę nad łóżeczkiem dziecka. Oto co zobaczyli na nagraniu

Z pomocy elektronicznej niani postanowił skorzystać tata kilkumiesięcznego malucha, który aktywnie działa w social mediach. Troy przeglądając zapisy z kamery, zauważył nietypowe nagranie. Uznał je za zabawne i postanowił podzielić się nim z obserwatorami na TikToku. Filmik szybko stał się viralem.

Na wspomnianym nagraniu widać malucha, który po przebudzeniu znalazł nadajnik służący do nagrywania obok swojego łóżeczka. Urządzenie bardzo go zainteresowało. Niemowlak postanowił przyglądnąć się mu z bliska. W tym celu maksymalnie zbliżył twarz do kamery. Wówczas obraz jego buzi został zabawnie zniekształcony. Komiczny widok bardzo rozśmieszył tatę dziecka.

Nagranie, które tata malucha opublikował na TikToku spodobało się także internautom. Użytkownicy popularnej aplikacji niemal jednogłośnie stwierdzili, że jest niezwykle zabawne i doskonale obrazuje dziecięcą kreatywność.

Bliżej, bo nie widzę żartowali w komentarzach.

Niektórzy użytkownicy TikToka zauważyli, że czarno-biały kadr z dziecięcej kamery wygląda nieco przerażająco.

Właśnie dlatego boję się dzieci uznał jeden z internautów w komentarzu pod postem.

