Księżna Kate jest najstarszym dzieckiem Carole Middleton i Michaela Middletona. Żona Williama ma młodszą siostrę Philippę, która podobnie jak Kate jest mamą trójki dzieci. Jak się okazuje, rodzina Middletonów znów się powiększy. Najmłodszy z trójki rodzeństwa zostanie tatą.

James Middleton w 2021 roku po trzech latach znajomości poślubił Alizee Thevenet. Para spodziewa się pierwszego dziecka, a tą radosną nowiną podzielili się za pośrednictwem instagramowego profilu. To właśnie tam pojawiło się zdjęcie ciążowego brzucha. Alizee Thevenet zapozowała wraz z suczką Mable, a w opisie pojawiło się nawiązanie do utraty suczki Elli. "Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani... No cóż, Mable mogłaby być. To był bardzo trudny początek roku po stracie mojej ukochanej Elli, ale zakończymy go z najcenniejszym małym dodatkiem do naszej rosnącej rodziny"- czytamy na Instagramie.

Przyszli rodzice zostali zasypani gratulacjami

Brat księżnej Kate aktywnie działa w mediach społecznościowych. Głównie skupia się na instagramowym profilu, gdzie uzbierał pokaźne grono odbiorców liczące 251 tys. osób. James Middleton prowadzi hodowlę psów i większość postów poświęca tej tematyce, ale na Instagramie nie brakuje również rodzinnych ujęć.

Zdjęcie Alizee Thevenet ukazujące jej ciążowy brzuch spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Pod postem pojawiło się ponad dwa tysiące komentarzy. "Gratulacje James i Alizee. Takie niesamowite wieści!", "Gratulacje dla was obojga i całej rodziny! Życzymy Alizee bezpiecznej, szczęśliwej i pełnej zdrowia ciąży", "Wspaniałe wieści. Życzę wam wszystkiego najlepszego" - pisali internauci. Post skomentowała również Maria Szarapowa. "Piękna wiadomość" - czytamy na Instagramie.

