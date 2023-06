Karina Koch z „Chłopaków do wzięcia” chwali się metamorfozą. „Sama siebie nie poznaję”

Księżna Diana Spencer przeszła do historii jako kobieta o nieprzebranych pokładach empatii, zrozumienia i miłości do potrzebujących. Jej niespodziewana, tragiczna śmierć w 1997 roku wstrząsnęła całym światem. Do dziś wspomina się reprezentowany przez nią wdzięk, niesamowite wyczuciu stylu, a także docenia działalność charytatywną.

Czerwony sweter księżnej Diany wystawiony na licytację

Diana prezentowała klasę i doskonały gust modowy - nadal jest ogromną inspiracją dla kobiet na całym świecie. Media nieustannie powracają wspomnieniami do jej stylizacji sprzed kilkudziesięciu lat, a dla projektantów jest natchnieniem do wyznaczania nowych trendów. Nic więc dziwnego, że tyle emocji wzbudziła wśród jej fanów informacja o licytacji, która ma rozpocząć się 31 sierpnia br. Na aukcję trafi ikoniczny, czerwony sweter z motywem owieczek, który nosiła czterdzieści lat temu. Licytacja odbywać się będzie w domu aukcyjnym Sotheby's i potrwa do 9 września. Jak można się domyślać, cena którą przyjdzie zapłacić szczęśliwcowi będzie gigantyczna.

Dlaczego dopiero teraz wystawiono sweter na sprzedaż? Otóż kultowy pulower zaprojektowany przez Warm & Wonderful został odnaleziony dopiero w zeszłym miesiącu na strychu, przez współwłaścicielki marki - Sally Muir i Joanne Osborne.

Zdjęcie Paparazzi po raz pierwszy udało się uchwycić stylizację Diany z ikonicznym sweterkiem latem 1981 roku / Getty Images

Zauważyłyśmy małe pudełko. W środku, obok bawełnianej narzuty, znajdował się oryginalny sweter z owieczkami Diany z 1981 r. wyjaśniły projektantki

Czerwony sweter Diany Spencer w owieczki. Jaka jest jego historia?

Diana po praz pierwszy założyła sweterek, o którym jest ostatnio tak głośno latem 1981 roku. Fotoreporterzy uchwycili jej stylizację z tym elementem garderoby podczas jednego z meczów polo księcia Karola - byli wówczas jeszcze narzeczeństwem. Potem okazało się, że na pulowerze powstało niewielkie rozdarcie, więc księżna poprosiła o oddanie go do projektantek i wymianę. Duplikat założyła w 1983 roku, zestawiając go z białą koszulą z kołnierzykiem, ozdobioną czarną wstążką.

Zdjęcie Do czerwonego sweterka w owieczki Diana założyła białe spodnie z prostą nogawką / Getty Images

Ile trzeba będzie zapłacić za sweter księżny Diany?

Gdy właścicielki brandu po wielu latach odnalazły na strychu czerwony sweterek, natychmiast zwróciły się do domu aukcyjnego i zaproponowały wystawienie go na aukcję. Mają nadzieję, że znalezisko trafi w "dobre ręce" jednego z kolekcjonerów. Szacuje się, że cena jaką przyjdzie zapłacić za sweter księżny Diany może wynieś nawet 80 tys. dolarów.