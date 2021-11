Romans Moniki Lewinsky i Billa Clintona. Ofiara odzyskała swój głos

Życie i styl

Romans Prezydenta USA i stażystki z Białego Domu był najgłośniejszym seksskandalem lat 90. XX wieku. Po upływie ponad 20 lat inaczej patrzymy na to, kto był ofiarą, a kto sprawcą tych wydarzeń. Nie zmienia to faktu, że pełną cenę zapłaciła za to jedna osoba.

Zdjęcie Tak zwaną "Aferą rozporkową" emocjonował się cały świat / YouTube