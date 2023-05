Rosjanie pożegnają się z Tinderem. Koniec randkowania online, firma wycofuje się z rynku

Życie i styl

Z końcem czerwca Rosjanie stracą dostęp do amerykańskiej aplikacji randkowej Tinder - podała we wtorek agencja Reutera. Taką decyzję podjęła firma Match Group, do której należy ten portal randkowy.

Zdjęcie Aplikacja Tinder ma miliony zwolenników na całym świecie / 123RF/PICSEL