Rossmann wycofuje produkty. GIS ostrzega - nie jedz ich!

Ostrzeżenie GIS - wycofanie określonych partii chipsów kukurydzianych

Ze sklepów Rossmann znika popularny produkt. O sprawie, Główny Inspektorat Sanitarny dowiedział się poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). Jak czytamy w komunikacie Firma Snack Food Poco Loco wycofała chipsy kukurydziane partii określonych poniżej, z powodu stwierdzenia wysokiej zawartości alkaloidów tropanowych w surowcu użytym do ich produkcji.

Szczegóły dotyczące wycofanych z Rossmanna produktów:

Nazwa produktu: enerBiO Tortilla Chips Paprika 125g

Wyprodukowano dla: Dirk Rossmann GmbH

Dystrybutor w Polsce: Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Wycofaniu podlega produkt z kodem kreskowym (EAN) 4305615678559, bez względu na numer partii i datę minimalnej trwałości

Zdjęcie Wycofane chipsy /GIS / materiały prasowe

Nazwa produktu: enerBiO Tortilla Chips Meersalz 125g

Wyprodukowano dla: Dirk Rossmann GmbH

Dystrybutor w Polsce: Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. Św Teresy 109, 91-222 Łódź

Wycofaniu podlega produkt z kodem kreskowym (EAN) 4305615678641, bez względu na numer partii i datę minimalnej trwałości

Zdjęcie Wycofane chipsy /GIS / materiał zewnętrzny





Wycofane produkty z Rossmanna - zalezenia dla klientów

- Firma Rossmann SDP Sp. z o.o. poinformowała wszystkie drogerie Rossmann o konieczności wycofania z obrotu kwestionowanych produktów bez względu na nr partii i datę minimalnej trwałości. Produkty zostały również wycofane ze sprzedaży internetowej - czytamy w ostrzeżeniu GIS.

GIS informuje również klientów, aby nie jedli wskazanych w komunikacie chipsów.

Spożycie zanieczyszczonych produktów może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów

- GIS

Jak zapewnia firma, we wszystkich drogeriach Rossmann SDP wywieszona została informacja dla klientów o możliwości zwrotu ww. produktów. Natomiast organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania, które podejmowane są przez dystrybutora.

Czym zajmuje się GIS?

Zdjęcie 17 sierpnia GIS informował o wycofaniu ze sklepów talerzy dla dzieci / Michal Wozniak/East News / East News

GIS to skrót od Główny Inspektorat Sanitarny. Jest to główny ośrodek kontrolujący sprzedawane towary w różnych sklepach. W trakcie badań wykrywa się nieprawidłowości, które pojawiły się w danej partii produktu. GIS podejmuje decyzje o wycofaniu towarów z obiegu, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia zdrowia lub życia klienta. Bada się produkty spożywcze, suplementy diety i produkty codziennego użytku.

Co to oznacza, że produkt został wycofany?

Wycofanie produktu oznacza tyle, co całkowite usunięcie produktu o danej partii ze sprzedaży. Po kontrolnych badaniach zwykle sklepy wycofują z półek towar, a klienci proszeni są o odesłanie towaru, celem poddania go badaniom. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca wycofanie towaru i monitoruje proces.

