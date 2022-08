Ostrzeżenie GIS - wycofanie partii produktu Lubelska cytrynówka 28% 100 ml

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez firmę STOCK Polska Sp. z o.o., że wycofuje ona konkretne partie produktu Lubelska Cytrynówka 28% 100 ml. Powodem tej decyzji było zgłoszenie klienta, który wskazał, że znalazł w butelce fragmenty szkła.

Ostrzeżenie GIS - wycofana Lubelska cytrynówka

GIS na swojej stronie podał również szczegóły dotyczące wycofanego produktu:

Nazwa produktu: Lubelska Cytrynówka 28% 100 ml

Numery partii: od L19922010915 do L19922011000

Producent: STOCK Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie: "Po otrzymaniu informacji spółka STOCK Polska Sp. z o.o. przeprowadziła pilne postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego Zarząd spółki podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu z rynku produktu pochodzącego z przedmiotowej partii." GIS monitoruje proces wycofania produktu. Główny Inspektorat Sanitarny wydał także zalecenia dla konsumentów. Jeśli posiadają wskazany produkt z partii objętych komunikatem, nie powinni go spożywać.

Czym zajmuje się GIS?

17 sierpnia GIS informował o wycofaniu ze sklepów talerzy dla dzieci

GIS to skrót od Główny Inspektorat Sanitarny. Jest to główny ośrodek kontrolujący sprzedawane towary w różnych sklepach. W trakcie badań wykrywa się nieprawidłowości, które pojawiły się w danej partii produktu. GIS podejmuje decyzje o wycofaniu towarów z obiegu, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia zdrowia lub życia klienta. Bada się produkty spożywcze, suplementy diety i produkty codziennego użytku.

Co to oznacza, że produkt został wycofany?

Wycofanie produktu oznacza tyle, co całkowite usunięcie produktu o danej partii ze sprzedaży. Po kontrolnych badaniach zwykle sklepy wycofują z półek towar, a klienci proszeni są o odesłanie towaru, celem poddania go badaniom. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca wycofanie towaru i monitoruje proces.

