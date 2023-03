Spis treści: 01 Dziecko zdecydowane, czyli prezent na Pierwszą Komunię Świętą według listy życzeń

Dziecko zdecydowane, czyli prezent na Pierwszą Komunię Świętą według listy życzeń

Dziwne prezenty na komunię można podzielić na dwie kategorie: te wymyślone przez dorosłych i te, których pożądają dzieci.

Ulica płonie, a oni popijają wino. Filmik jest hitem sieci Czasem pierwszokomuniści proszą o niecodzienne upominki związane z ich zainteresowaniami. Na przykład mali piłkarze i piłkarki często pragną dostać koszulki z autografem swojego ulubionego zawodnika czy piłkę z podpisem graczy ukochanej drużyny. I o ile taki prezent na komunię, choć jest niesztampowy, to wydaje się nieszkodliwy, o tyle dzieci miewają życzenia, które mogą być dla nich niezdrowe lub nieodpowiednie w ich wieku. Natomiast dorośli z okazji Pierwszej Komunii Świętej porzucają jakąkolwiek refleksję i bezkrytycznie zaczynają realizować pomysły pierwszokomunistów...

Przykładem może być Maja, która w zeszłym roku szła do pierwszej komunii. Dziewczynka uwielbia oglądać popularne youtuberki uczące makijażu. W wieku dziewięciu lat znała więcej fachowej terminologii branży beauty niż autorka tego artykułu kiedykolwiek pozna. Największym marzeniem Mai był profesjonalny kuferek zawierający polecane przez jej idolki kosmetyki. Wspomniała o tym przy wielkanocnym stole i jedna z jej cioć uznała, że to fantastyczny prezent na komunię.

Zdjęcie Czy kosmetyki to dobry prezent dla dziewięciolatki? / 123RF/PICSEL

Ciotka chciała wręczyć dziewczynce podarek zgodny z jej zainteresowaniami, ale zapomniała zadać sobie jedno, ważne pytanie: czy to odpowiedni prezent dla dziewięciolatki? Konserwanty, sztuczne barwniki, alkohol i inne składniki kosmetyków mogą podrażniać wrażliwą dziecięcą skórę i powodować alergie, zatem nie jest to zdrowy pomysł. Ponadto kobieta nie uzgodniła prezentu z rodzicami dziewczynki, dla których pomysł, że ich córka w tak młodym wieku będzie paradowała ulicami w makijażu, nie był szczególnie pociągający.

Najwyraźniej nie tylko ciotka Mai uważała, że makijaż u dziewięciolatki to nic dziwnego, niedawno w artykule " Sztuczne rzęsy i mocny makijaż. Pomalowała 9-latkę do pierwszej komunii " pisaliśmy o poruszeniu w sieci, jakie wywołał make-up innej dziewczynki.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Biorą kredyt na organizację Pierwszej Komunii Świętej. Koszt to nawet 10 tysięcy złotych Polsat News

Dziewięciolatka: Ekspert od luksusowych marek

Listy prezentów przygotowywane przez dzieci, czasem zawierają przedmioty, których ceny daleko przekraczają minimalną krajową pensję. Przykładem jest chrześnica Katarzyny. Dziewczynka od lat (choć w przypadku dziewięciolatki brzmi to nieco dziwnie...) śledzi znane influencerki w social mediach. Gdy instagramerki i tiktokerki polecają jakieś marki, to Natalia od razu chce je mieć, stąd lista życzeń na Pierwszą Komunię zawierała: najnowszego iPhone (4 800 zł), perfumy Chanel (1100 zł za 100 ml) i gimbala DJI (od 600 do 5000 zł). Ot, drobne upominki na pierwszą komunię, goście będą mieli w czym wybierać.



Prezent na komunię dla chłopca i dziewczynki rodem z social mediów

To nie koniec dziecięcych pomysłów inspirowanych social mediami, bo nie tylko dziewczynki ulegają influencerom. Chłopcy także chcą mieć przedmioty, których używają ich ulubieni youtuberzy i tiktokerzy. Prezent na komunię rodem z social mediów, który można znaleźć zarówno na listach tworzonych przez dziewczynki, jak i chłopców to między innymi: dron (od 1500 zł w górę), elektryczna hulajnoga (to stosunkowo tani pomysł, od 500 do 2500 zł), czy profesjonalny mikrofon (od 600 do 2000 zł, choć oczywiście bywają też modele o wiele droższe). Młode pokolenie nie chce być aktorami, kosmonautami czy policjantami, oni chcą być influencerami, a do tego potrzebny jest odpowiedni sprzęt, który kupią dziadkowie czy chrzestni, którzy przecież nie mogą stawać na drodze do wielkiej kariery.

Kreatywny dorosły: Co nim kierowało?

Drugą grupą dziwnych prezentów na komunię są te, na które wpadają dorośli. Wystarczy przypomnieć hit sprzed kilku lat, czyli białe jeże... Dziś laptop, rower czy quad to już za mało, toteż dziadkowie, wujostwo i rodzice chrzestni prześcigają się w coraz bardziej nietypowych podarkach, a trzeba przyznać, że marketing wielu firm sprawnie podsuwa im pomysły na takie "genialne prezenty na komunię".



Złoty łańcuszek, bransoletka, kolczyki? Te prezenty są już passe. Biżuteria, nawet jeśli jest wykonana z cennego kruszcu, przeważnie jest niżej wyceniana (oczywiście z pewnymi wyjątkami) niż złoto samo w sobie. Dlatego, zamiast wręczać chrześniakowi złoty medalion z Maryją, lepiej dać mu... sztabkę złota z próbą 999,9 i certyfikatem (od 1500 zł w górę).

Zdjęcie Najlepszy prezent na komunię? Sztabka złota / 123RF/PICSEL

Sztabka to wyjątkowo dziwny prezent na komunię, ale nie można mu odmówić tego, że jest wartościowy i przydatny. Biorąc pod uwagę kursy złota, za kilka czy kilkanaście lat podarunek ten będzie jeszcze cenniejszy niż dzisiaj. Osoba go wręczająca raczej nie ma zamiaru dać dziecku pamiątki pierwszej komunii, ale inwestycję, którą za parę lat będzie mogło sprzedać z zyskiem. Można się zastanawiać, co będzie następne: obligacje, konto maklerskie, działka pod Warszawą?



Prezent na Pierwszą Komunię Świętą dla rodziców

Jednak największym hitem na liście dziwnych pierwszokomunijnych podarunków jest chyba pomysł jednego z internautów, który postanowił wręczyć jako prezent na komunię wielofunkcyjnego robota kuchennego, który sieka, ugniata, piecze — jednym słowem w kuchni może zrobić wszystko za dziewięciolatka, może z wyjątkiem przeżuwania. Sam pomysł zakupu kuchennych akcesoriów dla dziecka będącego zapalony kucharzem, który marzy o występie w "MasterChef Junior" nie jest złym pomysłem. Kłopot w tym, że w przypadku tego prezentu, ofiarodawca bardziej martwił się zadowoleniem rodziców niż dziecka. Pytanie też, czy prawdziwy miłośnik gotowania nie pogardzi takim urządzeniem, woląc wszystkie te czynności wykonywać samodzielnie — choć to pewnie kwestia upodobań.