Gdzie wyprowadzają się Rubikowie? Podjęli odważną decyzję

Agata i Piotr Rubikowie kilka miesięcy temu zapowiedzieli, że przenoszą się na stałe do Stanów Zjednoczonych. "Rozpoczynamy nowy rozdział w życiu i przenosimy się do USA. Czas zawalczyć o Oskara! Wish us luck!" - oznajmili w mediach społecznościowych, wkrótce rozpoczynając dokładną relację przygotowań do wyjazdu.

Instagram Post Rozwiń

Para wyrobiła wizy, a później przekazała internautom dokładne instrukcje, co załatwić, by móc ubiegać się w Stanach Zjednoczonych o kredyt na mieszkanie oraz jak otworzyć konto w banku. Kilkukrotnie dzielili się również zdjęciami z oglądanych przez siebie mieszkań. Jak się okazało, wybór nie był prosty.

Ostatecznie, po załatwieniu wszystkich formalności, rodzina spakowała część swojego dobytku i w środowy poranek pokazała w mediach społecznościowych zdjęcie z lotniska.

Instagram Post Rozwiń

Niedługo później byli już na miejscu. "Właśnie wylądowaliśmy, z lekkim opóźnieniem spowodowanym przez burzę. Lot był spokojny, dobry" - relacjonowała w sieci Agata Rubik.

Już wkrótce rodzina zameldowała się w swoim nowym mieszkaniu. A to robi niemałe wrażenie.

"No i jesteśmy w naszym nowym mieszkanku" - donosi Agata Rubik, publikując w sieci pierwsze nagrania z nowego, amerykańskiego lokum. Mieszkanie, jak na razie dość puste, robi jednak ogromne wrażenie. Jeszcze większego uroku nabierze z pewnością w momencie, w którym rodzina na dobre się w nim zadomowi.

Zdjęcie Agata i Piotr Rubikowie pokazali mieszkanie w Stanach (fot.screenshot/Instagram/Agata Rubik) / screenshot / Instagram

Jak widać na nagraniach, w nowym apartamencie Rubików znajduje się przede wszystkim duża, nowoczesna kuchnia, a także ogromny salon, z którego wychodzi się wprost na taras. A widok z balkonu to coś, czego Rubikom można jedynie pozazdrościć!

Zdjęcie Agata i Piotr Rubikowie pokazali mieszkanie w Stanach (fot.screenshot/Instagram/Agata Rubik) / screenshot / Instagram

Internauci mocno wspierają rodzinę Rubików w ich postanowieniu. "Trzymam kciuki aby wszystko Wam się ułożyło tak jak to sobie wymarzyliście!", "Powodzenia i do zobaczenia", "Przesyłajcie dużo słoneczka" - piszą.

