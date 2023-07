Spis treści: 01 "Chorwacka perła" - Dalmacja. Docenił ją Makłowicz

02 Za ile Makłowicz kupił dom w Dalmacji? "Kocham to miejsce i marzyłem o nim"

03 Jak wygląda kuchnia Makłowicza? Jest niezwykle klimatyczna

"Chorwacka perła" - Dalmacja. Docenił ją Makłowicz

Dalmacja to region rozciągający się na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. Podzielony jest na Czarnogórę, Bośnię, Hercegowinę i... Chorwację, a dodatkowo przynależy do Bałkanów. Do najpopularniejszych miast wśród turystów w Dalmacji należą Split, Dubrownik, Zadar, Kotor i Makarska.

Warto pamiętać, że to też region wielu wysp takich jak Pag, Brac, Hvar, Vis lub Lastovo. Dalmacja to świetne miejsce dla urlopowiczów, którzy chcą spędzić swój wolny czas na zwiedzaniu, odpoczywaniu lub sportach wodnych. Uroki Dalmacji docenił również Robert Makłowicz.

Reklama

Zdjęcie Nieruchomość w malowniczych częściach Dalmacji to z pewnością marzenie wielu osób, zakochanych w chorwackich klimatach / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Chorwacja na wakacje. Lawendowa wyspa Hvar - idealne miejsce na urlop

Za ile Makłowicz kupił dom w Dalmacji? "Kocham to miejsce i marzyłem o nim"

Robert Makłowicz postanowił w Dalmacji zakupić dom. Podczas "Letniego Q&A" na swoim kanale na YouTube @Robert_Makłowicz, został zapytany przez jednego z użytkowników o cenę chorwackiej nieruchomości.

Krytyk kulinarny nie chciał wdawać się w szczegóły, gdyż uznał, że to dosyć osobisty temat. Jednak wyjaśnił, że gdy kupował dom, to nieruchomości były znacznie tańsze, niż są w tym momencie. Dodał, że obecne ceny, a zwłaszcza domów, które położone są nad samym morzem, są zbliżone do cen w Polsce.

Zdjęcie Rober Makłowicz to ceniony polski dziennikarz, krytyk kulinarny i podróżnik / Tomasz Urbanek / East News

Makłowicz wyjaśnił, że nie mieszka nad samym morzem, gdyż tam są najdroższe "miejscówki". Ponadto nie można tam niczego wybudować, ponieważ obecne prawo w Chorwacji zabrania budowy czegokolwiek w obrębie linii brzegowej.

To kosztowało wtedy tyle, co dom na prowincji w Polsce. informuje Robert Makłowicz w swoim filmie na YouTube

Pan Robert zdradził, że mieszkał ówcześnie w Krakowie, więc nad Adriatyk miał tylko odrobinę dalej niż nad Bałtyk. Dodał, że zawsze chciał mieszkać w tym miejscu, w którym mieszka obecnie.

Kocham to miejsce i marzyłem o nim. Nie przypuszczałem, że będzie mnie kiedykolwiek stać na to, żeby coś tu kupić. przyznaje krytyk kulinarny

Makłowicz doradził, że jeśli komuś zamarzyłaby się nieruchomość nieco oddalona od morza za nieabstrakcyjną cenę, to "wystarczy pogmerać". Dodał, że ceny oczywiście poszły w górę, gdyż zaczęło pojawiać się tam wielu turystów. A nieruchomościami w Chorwacji interesują się Austriacy, Brytyjczycy, Francuzi, a nawet Polacy.

Zdjęcie Chorwacja ma kształt półksiężyca / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Makłowicz o cenach w Chorwacji. Czy jest drożej niż w Polsce?

Jak wygląda kuchnia Makłowicza? Jest niezwykle klimatyczna

Robert Makłowicz chętnie dzieli się kulinarnymi i podróżniczymi filmami na swoim kanale na YouTube. W najnowszym odcinku postanowił udać się w dalmatyńską podróż i pokazać dawną Republikę Raguzy, czyli Dubrownik. Swą przygodę zaczął od Półwyspu Pelješac, a zakończył w regionie Konavle, graniczącym z Czarnogórą.

Zdjęcie Dubrownik położony jest w południowej Dalmacji. / 123RF/PICSEL

Jednak na samym początku pokazał także swoją... kuchnię, w której dominują przede wszystkim jasne kolory. Można dostrzec w niej odcienie bieli i beżu. Ściany wyłożone są kamieniem, któremu towarzyszą białe półki z brązowymi rączkami.

Pomieszczenie przepełnione jest kubkami, talerzami, przyprawami i wszelkiego rodzaju sprzętem kuchennym. Makłowicz podczas gotowania może podziwiać widoki drzew przez niewielkie okno. Jego kuchnię możesz obejrzeć w poniższym filmie:

Wideo youtube

Zobacz również: Kim jest żona Roberta Makłowicza? Oto co wiemy o jego ukochanej.