Po pierwsze: właściwości lecznicze, czyli odpowiedni klimat, wody mineralne, borowiny. Po drugie: obiekty o profilu leczniczym i baza gastronomiczno-noclegowa. Tak w skrócie można opisać miejscowość uzdrowiskową. Tego typu miejsc w Polsce jest ponad 40, a na liście znajdują się m.in. Krynica Zdrój, Ciechocinek, Wysowa Zdrój, Kudowa Zdrój, Kołobrzeg, Iwonicz Zdrój, Polańczyk czy Polanica Zdrój.

Sanatorium. Zabiegi, które pomogą wrócić do zdrowia

W połowie 2023 roku GUS podawał, że rok wcześniej liczba kuracjuszy leczonych stacjonarnie w zakładach leczniczych wzrosła o 40 proc. w stosunku do roku 2021. Pod koniec 2022 w Polsce działały dokładnie 254 zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, które przyjęły ponad 819 tys. kuracjuszy, z czego 742 tys. było leczonych stacjonarnie.

Dlaczego warto jechać do sanatorium? W uzdrowiskach można korzystać z różnego rodzaju "bogactw naturalnych" i zabiegów, dzięki którym wrócimy do zdrowia i formy. Wody mineralne, borowiny, hydroterapia, fizykoterapia, kinezyterapia... W trakcie pobytu można korzystać z kąpieli leczniczych, ćwiczeń w basenach, kuracji pitnych, inhalacji, krioterapii, masażu leczniczego czy brać udział w zajęciach gimnastycznych.

- Do uzdrowiska jedziesz po to, by skorzystać z zabiegów, które poprawią twoje zdrowie. Jest to kontynuacja leczenia, które zaczęło się w szpitalu lub w przychodni - podaje strona pacjent.gov.pl.

Opłaty za pobyt w sanatorium

W wielu przypadkach wyjazd do sanatorium wiąże się z uiszczeniem przez pacjenta określonych opłat. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne, ale w przypadku sanatorium jest to wyjazd częściowo odpłatny. Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za przyjazd na leczenie i powrót, dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne, które nie mają związku z pobytem, dodatkowe koszty obowiązujące w sanatorium, np. opłata klimatyczna, pobyt opiekuna pacjenta czy zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie leczenia ambulatoryjnego.

Jak czytamy na wspomnianej stronie, pobyt dorosłego w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Z kolei pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni i jest bezpłatny. Natomiast pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni i jest częściowo odpłatny.

NFZ informuje, że odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym zależy od sezonu i standardu zajmowanego pokoju.

- Opłata za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym stanowi iloczyn liczby dni pobytu określonych w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową i odpłatności za jeden dzień pobytu. Wysokość opłaty ulega proporcjonalnemu przeliczeniu, jeżeli pobyt ubezpieczonego w sanatorium przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych - podaje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pierwszy sezon rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 kwietnia, w którym cena za pokój jednoosobowy pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym wynosi 32,6 zł. Z kolei w drugim sezonie rozliczeniowym od 1 maja do 30 września to 40,9 zł. Dla porównania: pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym to w zależności od sezonu 19,5 zł lub 27,3 zł.

Na liście najbardziej znanych polskich uzdrowisk znajduje się Polanica Zdrój

Sanatorium za darmo? Tylko dla wybranych

Konkretna grupa osób może skorzystać z darmowego pobytu w sanatorium. Zwolnienie z opłat przysługuje:

pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest (na podstawie odrębnych przepisów),

dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26,

dzieciom niepełnosprawnym w znacznym stopniu (bez ograniczenia wieku).

Natomiast z leczniczej rehabilitacji mogą skorzystać bezpłatnie osoby w ramach prewencji rentowej ZUS. Zwolnione z opłat są osoby zagrożone niezdolnością do pracy. Aby otrzymać skierowanie, muszą mieć szansę na powrót zdolności do pracy i spełnić jeden z kilku warunków, m.in. być ubezpieczonym w ZUS czy pobierać świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek chorobowy.

- Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli: podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę, starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy - informuje ZUS.

ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszka pacjent (do/z ośrodka rehabilitacyjnego).

Część osób może wyjechać do sanatorium poza kolejką. NFZ informuje, że takie prawo mają wyłącznie inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz świadczeniobiorcy posiadający tytuł ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' lub ,,Zasłużonego Dawcy Przeszczepu''.

