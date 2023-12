Spis treści: 01 Kołobrzeg

02 Polańczyk

03 Ustroń

04 Polanica Zdrój Planujesz urlop zimą? Tych 10 miejsc warto wpisać na listę

W całej Polsce znajduje się łącznie 47 uzdrowisk rozsianych po różnych zakątkach kraju. Dlatego też planując wyjazd do sanatorium, mamy możliwość nie tylko podreperowania zdrowia, ale również zwiedzania urokliwych zakątków naszego kraju. Morze, niziny czy góry - w każdym z uzdrowisk panuje specyficzny mikroklimat oddziałujący na nasze zdrowie i samopoczucie.

Dlatego jeśli planujemy wyjazd do sanatorium, warto kierować się przede wszystkim kwestiami zdrowotnymi. W trakcie pobytu w sanatorium, pacjent może korzystać ze stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej. To również całodobowy dostęp do opieki lekarzy i pielęgniarek. Z oferty sanatorium mogą korzystać przede wszystkim ubezpieczeni przez ZUS, NFZ lub KRUS.

Do jakiego sanatorium warto wybrać się zimą? Oto 4 wybrane propozycje.

Kołobrzeg

Zdjęcie Kołobrzeg jest jednym z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce / Marek BAZAK/East News / East News

Nadmorski kurort, który wśród Polaków cieszy się ogromną popularnością. Kołobrzeg to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w naszym kraju. To idealny wybór dla osób borykających się z chorobami układu oddechowego, układu krążenia, cukrzycą czy tarczycą. Uzdrowisko słynie nie tylko z panującego tu klimatu, ale również wykorzystywanej w zabiegach borowiny. Jest ona nazywana "czarnym złotem" - torf jest bogaty w substancje o działaniu bakteriobójczym, przeciwzapalnym i odżywczym. Oprócz tego w Kołobrzegu można korzystać z zabiegów opartych o solankę z kołobrzeskich źródeł. Jej właściwości lecznicze są wykorzystywane przede wszystkim do leczenia chorób układu oddechowego i krążenia.

Kołobrzeg to również miasto pełne interesujących i wartych odwiedzenia miejsc. Nie bez powodu jest tak popularnym kurortem. Szerokie plaże, liczne zabytki, latarnia morska czy miejsca idealne na długie spacery sprawiają, że aż chce się tu być.

Polańczyk

Zdjęcie Polańczyk Zdrój nad Jeziorem Solińskim / WOJCIECH ZATWARNICKI/REPORTER / East News

Znad morza przenosimy się w Bieszczady, a konkretnie do kurortu położonego nad jeziorem Solińskim. Uzdrowisko Polańczyk Zdrój działa od 1999 roku, a kuracjuszy przyciąga nie tylko walorami leczniczymi, ale też i widokowymi. To centrum leczenia osób borykających się z chorobami dróg oddechowych, chorobami reumatycznymi, kardiologicznymi i cukrzycą. Wody jeziora Solińskiego wpływają łagodnie na ostre górskie powietrze, dzięki czemu w miejscowości panuje specyficzny mikroklimat. Kuracjusze mogą korzystać z różnorodnych zabiegów, a w wolnym czasie wybrać się na spacer deptakiem i po innych zakątkach tej jakże urokliwej okolicy.

Ustroń

Zdjęcie Ustroń w Beskidzie Śląskim / MONKPRESS/East News / East News

Ustroń to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w południowej Polsce. Miasto położone w samym sercu Beskidu Śląskiego przyciąga jak magnes kuracjuszy. Działa tu sporo ośrodków, do których kierowani są pacjenci borykający się np. z cukrzycą, astmą oskrzelową, osteoporozą czy chorobami reumatycznymi, jak i osoby po zawale serca, chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym. Uzdrowisko ma ofertę skierowaną do osób w różnym wieku. W ośrodkach można korzystać z zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych.

W czasie wolnym od zabiegów warto pozwiedzać okolicę. Sporo tu tras wiodących przez różne zakątki Ustronia. Z miasta można się wybrać np. na Równicę czy Małą Czantorię. W mieście działają restauracje, cukiernie czy puby, natomiast wzdłuż Wisły znajduje się aleja spacerowa. Ustroń to jeden z najpiękniejszych zakątków Beskidu Śląskiego. Jest tu co robić również zimą, stanowi też świetną bazę wypadową w inne zakątki tego regionu Polski.

Polanica Zdrój

Zdjęcie Pijalnia wód w Polanicy Zdroju / Marek BAZAK/East News / East News

A teraz czas na najmłodsze uzdrowisko Kotliny Kłodzkiej. Polanica Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową położoną w malowniczej dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej. Jest określana mianem perły polskich uzdrowisk, a na jej urok składają się oryginalna architektura współgrająca z pięknymi krajobrazami, specyficzny klimat i lecznicze walory.

Do uzdrowiska najczęściej kierowani są pacjenci z chorobami kardiologicznymi, naczyń obwodowych, układu trawienia, reumatologicznymi czy górnych dróg oddechowych. W Polanicy Zdroju można korzystać z zabiegów leczniczych i rekreacyjnych, w tym np. z kąpieli borowinowych, solankowych i mineralnych, jak i zabiegów na bazie alg i minerałów. W pijalni wód znajduje się źródło Wielkiej Pieniawy, która jest stosowana m.in. do kuracji pitnej i kąpieli kwasowęglowych.

Osoby odwiedzające Polanicę Zdrój z pewnością nie będą narzekać na nudę. Na miejscu czekają na nich liczne szlaki spacerowe czy park zdrojowy.

