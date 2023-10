Spis treści: 01 Królestwo dla seniorów. Uzdrowisk tam nie brakuje

Królestwo dla seniorów. Uzdrowisk tam nie brakuje

Kołobrzeg to miasto nad Morzem Bałtyckim, które jest rajem dla starszych osób. To znakomita miejscowość uzdrowiskowa, ze względu na udokumentowane naturalne surowce lecznicze, takie jak woda lub torf. Błoto wykorzystywane jest do kąpieli i okładów leczniczych. W Kołobrzegu turyści mogą znaleźć 24 sanatoria, które między innymi specjalizują się w leczeniu:

chorób układu nerwowego

chorób serca

nadciśnienia

chorób górnych i dolnych dróg oddechowych

cukrzycy

chorób skóry

Zdjęcie Sanatoria nad polskim morzem gwarantują odpoczynek / Getty Images

Do popularnych zabiegów tamtejszego rejonu należą inhalacje solankowe, których zadaniem jest nawilżenie dróg oddechowych i ułatwienie odkrztuszania. Dodatkowo łagodzą stany zapalne i zmniejszają obrzęk dróg oddechowych. Drugim znanym zabiegiem są okłady borowinowe, które zalecane są dla osób ze schorzeniami reumatycznymi, zwyrodnieniami stawów lub bólów kręgosłupa. Wiele ośrodków w Kołobrzegu dobiera indywidualne programy uzdrowiskowe dla swoich gości. Najczęściej przeprowadzana jest konsultacja medyczna z lekarzem, który wskazuje, które zabiegi będą dla nas najkorzystniejsze.

Jesienią powietrze jest tam niczym złoto. Seniorzy rezerwują terminy na potęgę

Świnoujście wysoko stawia poprzeczkę innym miejscowościom uzdrowiskowym. Na terenie miasta znajduje się aż 15 zakładów leczniczych, takich jak:

szpitale uzdrowiskowe

sanatoria

zakład przyrodoleczniczy

przychodnia uzdrowiskowa

Specjalizują się między innymi w lecznictwie chorób ortopedyczno-urazowych, schorzeń układu nerwowego, chorób kardiologicznych, otyłości, przypadłości endokrynologicznych lub osteoporozy. W uzdrowiskach można skorzystać również z zabiegów takich jak:

hydroterapia,

kinezyterapia,

elektroterapia,

fototerapia.

Jesień to wspaniały okres, który można spędzić nad polskim morzem. To właśnie jesienią oraz zimą powietrze zawiera więcej jodu, niż w pozostałych porach roku. Jod ma zbawienne właściwości dla organizmu. Potrafi łagodzić stany zapalne gardła, alergię oraz działa wspomagająco podczas leczenia tarczycy. Często na podróż nad morze decydują się kobiety w ciąży, gdyż niedobór tego pierwiastka może zwiększyć ryzyko niedorozwoju umysłowego dziecka.

Zdjęcie Zachód słońca w Świnoujściu / Getty Images

Miasto prawdziwego odpoczynku. Z dala od zgiełku miast

Niewielką miejscowością nad polskim morzem, wybieraną przez seniorów jest Ustka. Dlaczego? To właśnie tam znajduje się 6 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które obejmują sanatoria, zakłady przyrodolecznicze oraz przychodnię uzdrowiskową. Ustka znana jest z kilku naturalnych surowców leczniczych, takich jak solanka, woda chlorkowo-sodowa, jodkowa lub hipotermalna. Tam również znajdziemy złoża torfu leczniczego, jakim jest borowina.

Seniorzy najczęściej udają się tam z chorobami serca oraz nadciśnienia, schorzeniami dróg oddechowych lub układu nerwowego i z chorobami ortopedyczno-urazowymi. Chociaż oferty nadmorskich sanatoriów mogą być zbliżone do siebie, to warto również zwrócić uwagę na uroki danego miasta. W jesiennym okresie w Ustce zakochają się osoby szukające ciszy oraz spokoju.

Zdjęcie W Ustce możemy zaznać relaksu na łonie natury / Getty Images

