Deszczowy i burzowy czwartek

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, w drugiej połowie dnia miejscami na zachodzie kraju rozpogodzenia - wskazują eksperci z IMGW. Przelotne opady deszczu możliwe na południu i wschodzie kraju, tam również może zagrzmieć. Na tę chwilę prognozowana suma opadów deszczu wynosi od 15 mm do 30 mm, ale nie jest wykluczone, że lokalnie spadnie również grad. W czasie burz wiatr w porywach do ok. 70 km/h.

W godzinach popołudniowych burze mogą się pojawić na północnym zachodzie Polski. Na termometrach przeważnie od 15 st. C do 19 st. C, nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, od 20 st. C do 23 st. C. Najniższe wartości na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów, ok. 12 st. C - czytamy na stronie IMGW.

W nocy z czwartku na piątek na wschodzie i na południu Polski opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. Możliwe również burze. Prognozowana suma opadów deszczu na wschodzie i południu od 10 mm do 20 mm, a miejscami w rejonach podgórskich Karpat do 35 mm - wynika z prognozy IMGW.

W piątek opady deszczu głównie na wschodzie i na południu, natomiast na Podhalu oraz w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą od 12 st. C do 16 st. C, chłodniej miejscami na południowym wschodzie i nad morzem, tam ok. 10 st. C, na Podhalu ok. 4 st. C.

Noc z piątku na sobotę nadal deszczowa na wchodzie i na południu Polski. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 20 mm. Przelotne opady mogą wystąpić również nad morzem, a na Podhalu oraz w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze kraju noc powinna być pogodna. Temperatura minimalna od 2 st. C, 4 st. C na zachodzie i w rejonach podgórskich i tam lokalnie przygruntowy przymrozek do około -2 st. C do 8 st. C na wschodzie - informuje IMGW.

Pogoda na weekend nie zapowiada się wyjątkowo optymistycznie 123RF/PICSEL

Jaki pod względem pogody będzie weekend?

W sobotę duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu na wschodzie i nad morzem. Na pozostałym obszarze Polski zdecydowanie mniej chmur, nie powinno też padać. Na termometrach od 11 st. C nad morzem, ok. 15 st. C w centrum, do 18 st. C na zachodzie i południu Polski.

Niedziela z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Nie należy jednak liczyć na ocieplenie, bowiem temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C do 19 st. C. Najchłodniej nad morzem i na Podhalu - tam od 12 st. C do 15 st. C - wynika z prognozy przygotowanej przez IMGW.

