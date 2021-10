Sekret makijażu Elżbiety II, czyli jak maluje się brytyjska królowa?

Patrząc na brytyjską monarchinię, można odnieść wrażenie, że królowa w ostatnich latach praktycznie nic się nie zmieniła.



Choć ma już 95 lat, nadal wygląda na góra siedemdziesiąt. Jak ona to robi?



Niektórzy uważają, że sekretem jej rewelacyjnej prezencji w dojrzałym wieku jest odpowiednia pielęgnacja skóry i makijaż. Elżbieta II używa tych samych kosmetyków od lat, ponieważ są to sprawdzone produkty dobrych marek.





Królowa Elżbieta od lat pozostaje wierna swoim ulubionym kosmetykom

Instagram Post

Królowa na ogół maluje się sama, o czym królewska krawcowa Angela Kelly wspomina w książce "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser in the Cabinet".



Królowa ma mieć w sypialni toaletkę, przy której wykonuje swój makijaż. Dokładnie nawilża twarz, używa kremów z filtrami marki Elizabeth Arden, a na ręce i paznokcie nakłada specjalny krem.



Jeśli zaś chodzi o make-up, używa pomadek w odcieniach różu lub czerwieni, matującego pudru Clarins Ever Matte Radiant Matifying Powder i lakieru do paznokci Essie.



Reklama

Pielęgnacja ponad wszystko i ponadczasowy styl

Poza tym Elżbieta II uwielbia żywe kolory.

Jej styl jest ponadczasowy i elegancki, ale nie wieje w nim nudą.

Królowa najczęściej stawia na jednokolorowe barwne stylizacje, które dodają jej uroku i sprawiają, że wygląda naprawdę sympatycznie.



Czytaj również:



Agata Kulesza w skromnej kreacji na premierze "Wesela"

To z nim ma romans Dorota Szelągowska?



Sezon na grzyby. To musisz wiedzieć!

Zobacz także: