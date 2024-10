"Prace nad projektem ustawy planujemy zakończyć pod koniec listopada br. Następnie projekt zostanie skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wpis do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów. Po uzyskaniu wpisu, który może nastąpić na przełomie 2024 i 2025 roku, projekt zostanie poddany formalnym miesięcznym konsultacjom społecznym" - informowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oznacza to, że wdowa lub wdowiec, pobierający rentę rodzinną i niepłacący abonamentu, może zostać obciążony zaległościami za nieuiszczony abonament, jeśli go nie płacił. Uwagi w tej sprawie miał w 2018 r. ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który uważał, że osoby pobierające rentę rodzinną, zamiast emerytury, powinny być zwolnione od opłat abonamentowych za radio i telewizję .

"Skoro z opłat zwolniono osoby starsze i o najniższych dochodach, to nieuwzględnienie rencistów, znajdujących się w takiej samej sytuacji, może być sprzeczne z zasadą równego traktowania . Przeszkodą jest m.in. zapis rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o tym, że podstawą zwolnienia z opłat jest decyzja o emeryturze - a nie o rencie" - informował wówczas Rzecznik Praw Obywatelskich, odnosząc się do wątpliwości interpretacyjnych obowiązujących przepisów.

Co ciekawe, w 2013 r. w odpowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego na zapytanie poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących zwolnienia z opłaty za abonament RTV osób z prawem do emerytury, pobierających rentę rodzinną, resort przekazał, że: "Zdaniem MPiPS nie ma przeszkód prawnych do stosowania zwolnienia z opłaty abonamentowej osoby, która ma ustalone prawo do emerytury, ale pobiera rentę rodzinną lub inne świadczenie o charakterze rentowym przysługujące na podstawie przepisów odrębnych".