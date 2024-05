Odwrócony kredyt hipoteczny polega na sprzedaży nieruchomości bankowi, który jest zobligowany umową do wypłacenia właścicielowi nieruchomości kwoty będącej wartością rynkową nieruchomości. W zależności od umowy - pieniądze mogą być wypłacone jednorazowo lub ratalnie. W tym drugim przypadku często używa się potocznie określenia "renty dożywotniej". Należy podkreślić, że właściciel mieszkania, po sprzedaniu swojej nieruchomości, ma prawo w niej mieszkać do końca życia. Mieszkanie przechodzi do dyspozycji banku dopiero po śmierci właściciela sprzedanej nieruchomości.