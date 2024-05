Nie chcesz stracić świadczenia z ZUS? Masz kilka dni na złożenie dokumentów

Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny i dodatkowo pracujące, muszą pamiętać o limitach przychodu, by wspomniane świadczenia nie zostały pomniejszone lub nawet zawieszone. Ponadto należy pilnować terminu na złożenie do ZUS ważnych dokumentów, a dla zapominalskich to już ostatni dzwonek.