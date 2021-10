Siedmioletni chłopiec płaci mamie czynsz. W ten sposób jego mama uczy go oszczędzania

Użytkowniczka TikToka o nicku @craftedandcozy jest aktywną użytkowniczką serwisu. Regularnie dzieli się ze swoimi 75 tysiącami obserwatorów krótkimi filmikami, na których widać jak tańczy, dekoruje dom metodą DIY i mówi o swoim synu.

Niedawno mama z Florydy zaskoczyła fanów nietypowym wyznaniem.

W swojej poradzie dla rodziców ujawniła, że jej dziecko płaci jej za czynsz, prąd i internet. Jej zdaniem to świetna metoda na to, aby nauczyć 7-letniego syna szacunku do pieniędzy.



TikTokerka uważa, że nauka narządzania funduszami od najmłodszych lat to świetny pomysł i, choć pomysł może wzbudzać skrajne odczucia wśród matek na całym świecie, na pewno coś w tym jest.

Reklama

Wiadomo przecież, że przeskok z życia w domu rodziców na mieszkanie we własnym lokum często jest brutalny i towarzyszą mu silne emocje, a jeśli dziecko jest przyzwyczajone do oszczędzania od dzieciństwa, może być mu łatwiej.



TikTok

Syn @craftedandcozy ma własne pieniądze, ponieważ mama każdego dnia daje mu listę zadań, które ma wykonać w domu. Są to np. umycie zębów czy posłanie za sobą łóżka.



7-latek dostaje za nie dolara, jednak dobrze wie, że pieniądze muszą zostać zaoszczędzone, a nie od razu wydane. Zanim pozwoli sobie na przyjemności w postaci np. nowej zabawki, musi uzbierać pieniądze na czynsz i rachunki.



Ma dwa koszyki — na opłaty i własne wydatki, dzięki czemu uczy się oszczędzania i sam decyduje, ile włożyć, do którego z nich.



Co ciekawe, TikTokerka wcale nie korzysta z pieniędzy syna, tylko odkłada je na konto oszczędnościowe, aby chłopiec mógł korzystać z nich w przyszłości.



Zdjęcie Ciekawe, czy chłopcu podoba się pomysł jego mamy?





Czytaj również:



Ciężkie buty w stylizacji? To hit tej jesieni!



Postaw na klasykę i wybierz ramoneskę. Z czym ją nosić?



Danuta Wałęsa nie przyszła na urodziny męża! Co się stało?



Zobacz także: