Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) to roślina o intensywnie fioletowych kwiatach, która od wieków wykorzystywana jest w medycynie naturalnej. Choć kojarzy się głównie jako ozdoba ogrodów, jej właściwości lecznicze sprawiają, że warto spojrzeć na nią także z bardziej praktycznej perspektywy.

Znana jest przede wszystkim z działania immunostymulującego, czyli wzmacniającego układ odpornościowy . Jako surowiec leczniczy wykorzystywane są zarówno części nadziemne, jak i korzenie pozyskiwane z roślin uprawianych co najmniej dwa-trzy lata. Jeżówka purpurowa stanowi naturalne bogactwo substancji bioaktywnych, takich jak witamina C, polisacharydy, flawonoidy i pochodne kwasu kawowego, które odpowiadają za prozdrowotne działanie. Jakie właściwości wykazuje roślina?

Do zrobienia naparu z jeżówki nie potrzebujesz świeżych kwiatów

Odpowiadając na pytanie: na co pomaga jeżówka purpurowa , w pierwszej kolejności należy skupić się na jej działaniu wspierającym leczenie infekcji. W jesiennych i zimowych miesiącach nietrudno o chorobę, które potrafi uprzykrzyć życie. Jeżówka jest szczególnie ceniona w leczeniu i profilaktyce przeziębień oraz infekcji górnych dróg oddechowych .

Stosowanie roślinnych preparatów skraca czas trwania przeziębienia i zmniejsza nasilenie dokuczliwych objawów. Działa przeciwgorączkowo, napotnie, ma właściwości rozkurczające (co pomaga np. przy odkrztuszaniu). Sprawdza się przy problemach z zatokami, zmniejszając stany zapalne i doprowadzając do ich stopniowego wygaszania. Jednocześnie łagodzi bóle głowy. Dodatkowo wspomaga leczenie infekcji wirusowych, takich jak grypa i opryszczka.

Co więcej, składniki aktywne jeżówki purpurowej pobudzają syntezę kwasu hialuronowego, co pomaga utrzymać optymalny poziom nawilżenia skóry. To ważne szczególnie w okresie, gdy jest narażona na przesuszanie. Biorą także udział w syntezie kolagenu, dzięki czemu działanie jeżówki opóźnia starzenie się skóry i może redukować zmarszczki mimiczne.