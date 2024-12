Wigilia Bożego Narodzenia w 2024 roku przypada we wtorek, tradycyjnie 24 grudnia. Tego dnia obecność na mszy świętej nie jest obowiązkowa . Rozpoczęciem obchodów Bożego Narodzenia jest odprawiana o północy tego dnia Pasterka. Uczestnictwo w niej również nie jest nakazane przez kościół. Warto jednak pamiętać, że zalicza się ona już do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wynika z tego, że po uczestnictwie w Pasterce nie ciąży już na nas obowiązek udania się na liturgię 25 grudnia.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by tak uczynić. Jednak tutaj znów spotykamy się z pewnym przepisem, tym razem dotyczącym przystąpienia do komunii świętej. Jeśli braliśmy udział w tym sakramencie w czasie Pasterki, możemy podejść do niego powtórnie w niedzielę, ale pod wymogiem pełnego uczestnictwa w "dziennej" niedzielnej mszy. Nie wolno przystępować do komunii trzykrotnie.